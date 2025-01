Ni libros, ni seguir a expertos: la clave para conectar con tus hijos es otra

Establecer un vínculo afectivo seguro con nuestros hijos es esencial para su desarrollo emocional y social. Este lazo les brinda la confianza necesaria para explorar el mundo y enfrentar desafíos con resiliencia. Sin embargo, en la actualidad, muchos padres se sienten desorientados en la crianza, a pesar de tener acceso a bastante información y consejos de muchos expertos.

"La sobrecarga de información puede generar confusión"

La psicóloga y psicoterapeuta Beatriz Cazurro, en su libro Atender lo invisible (Planeta), aborda esta problemática y así lo cuenta en Europa Press Infosalus, donde además destaca la importancia de la conexión auténtica entre padres e hijos. "Hay una parte de seguridad que se ofrece cuerpo a cuerpo. Son muchos los padres que intentan seguir las pautas de crianza de expertos, pero que lo hacen de forma desconectada de sí mismos y entonces no surte efecto", explica la psicóloga.

La desconexión en la era de la información

A pesar de la proliferación de recursos sobre crianza respetuosa, muchos padres experimentan dificultades para conectarse verdaderamente con sus hijos. Cazurro señala que esta desconexión, a menudo, se debe a que los padres tampoco están en sintonía consigo mismos, lo que complica la comprensión y el acompañamiento del desarrollo emocional de los niños.

"Los límites les brindan seguridad"

"Los padres tampoco se entienden a sí mismos y están disociados; ahí está el problema. Empezar a conectar con un cerebro en desarrollo, como el de los niños, no es tan fácil porque no hay una referencia tan ajustada y todo se complica", afirma esta experta. La sobrecarga de información puede generar confusión, ya que no existen fórmulas mágicas, ni listas de verificación que garanticen una conexión efectiva. Cada relación es única y requiere una atención personalizada y consciente.

Consejos para fortalecer el vínculo afectivo

Construir un vínculo seguro no se basa en seguir al pie de la letra consejos externos, sino en cultivar una relación genuina y empática con nuestros hijos. Algunos enfoques que explican desde Mamá Psicología Infantil y que nos pueden ayudar son:

Atender sus necesidades de manera efectiva : Es fundamental estar atentos a las señales de nuestros hijos y responder de manera adecuada y oportuna. Esto implica observar y comprender sus emociones y comportamientos para ofrecer el apoyo necesario en cada situación.

: Es fundamental estar atentos a las señales de nuestros hijos y responder de manera adecuada y oportuna. Esto implica observar y comprender sus emociones y comportamientos para ofrecer el apoyo necesario en cada situación. Expresar afecto abiertamente : Demostrar amor y cariño de manera constante fortalece la seguridad emocional de los niños. Gestos como abrazos, palabras de aliento y muestras de afecto les hacen sentir valorados y queridos.

: Demostrar amor y cariño de manera constante fortalece la seguridad emocional de los niños. Gestos como abrazos, palabras de aliento y muestras de afecto les hacen sentir valorados y queridos. Dedicar tiempo de calidad : Compartir momentos significativos, como jugar juntos o conversar sobre sus intereses, fomenta una conexión más profunda y les muestra que son una prioridad en nuestra vida.

: Compartir momentos significativos, como jugar juntos o conversar sobre sus intereses, fomenta una conexión más profunda y les muestra que son una prioridad en nuestra vida. Establecer límites con cariño : Es importante proporcionar una estructura y normas claras, pero siempre desde el respeto y la comprensión. Los límites les brindan seguridad y les enseñan a desenvolverse en el mundo, siempre y cuando se establezcan de manera efectiva.

: Es importante proporcionar una estructura y normas claras, pero siempre desde el respeto y la comprensión. Los límites les brindan seguridad y les enseñan a desenvolverse en el mundo, siempre y cuando se establezcan de manera efectiva. Mostrar interés por sus preocupaciones: Escuchar activamente a nuestros hijos y validar sus emociones les ayuda a desarrollar una autoestima saludable y les enseña la importancia de la empatía en las relaciones.

Al implementar estas prácticas, no solo fortalecemos el vínculo afectivo con nuestros hijos, sino que también les proporcionamos las herramientas necesarias para un desarrollo emocional equilibrado y una vida plena. Recordemos que la crianza es un viaje continuo de aprendizaje y crecimiento tanto para los padres como para los hijos.

"Aprendemos a navegar las subidas y las bajadas, a manejar el estrés, la tolerancia a situaciones más complejas. Cuando en la mayor parte de nosotros la parte emocional ha estado dejada de lado, y todas estas habilidades no nos las han prestado, es ahora como padres cuando nos toca aprenderlas", concluye la experta.

Fuentes referenciales:

Mamá Psicología Infantil (2024, mayo). ¿Cómo crear un vínculo afectivo seguro con nuestros hijos?

Europa Press Infosalus (2025, 28 de enero). La importancia de crear vínculos seguros con nuestros hijos