¿Es malo lavarse el pelo todos los días?

La higiene del cabello es un tema que suele generar bastantes dudas porque muchas personas no saben si es bueno o no lavarse el pelo todos los días. Y es normal tener dudas porque hay argumentos opuestos de diferentes colectivos de profesionales y todos son válidos. Por un lado, encontramos la opinión de la pediatra Lucía Galán Bertrand, la conocerás mejor por Lucía, mi pediatra. Ella asegura que lo de que no puedes lavarte el pelo todos los días es un mito. "Podéis bañar a vuestros hijos, si queréis todos los días que no hay peligro, ni de su cuero cabelludo, ni de su pelo", manifiesta en un vídeo publicado en su perfil de Instagram.

"Los cambios hormonales también pueden afectar a las glándulas sebáceas"

Por otra parte, está la versión de la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV) quien no pone una frecuencia específica para el lavado del cabello. Para este colectivo, hay una regla básica a este respecto y es lavarlo cuando esté sucio. Añade en el periódico La Vanguardia que "la limpieza del cuero cabelludo y de la piel es un hábito higiénico recomendable para mantener la elasticidad, brillo y buen crecimiento del cabello".

Lavado más frecuente en la adolescencia

La cantidad de grasa que produce una persona está regulada por las hormonas y no por el número de veces que una persona se lava el pelo. En este sentido, hay que prestar especial atención al grupo de población a partir de los 12 años, etapa en la que por cuestión hormonal, el lavado de cabeza debe ser más frecuente debido a que las hormonas segregan más grasa.

"Las glándulas sudoríparas apocrinas funcionan con más intensidad durante la etapa adolescente"

A partir de los 12 años, en la pubertad, las hormonas comienzan a hacer acto de presencia y cobran especial protagonismo ya que van a producir cambios en el sudor y en ciertos olores corporales que se deben a la testosterona, en mayor cantidad en el caso del género masculino y en menos cantidades en el femenino.

Estas hormonas activan las glándulas sudoríparas apocrinas en zonas específicas como las axilas y los genitales y funcionan con más intensidad durante la etapa adolescente, produciendo un tipo de sudor que, al ser descompuesto por las bacterias que viven en la piel, genera olores más fuertes y característicos.

"La AEDV aconseja que el pelo se lave siempre con champú"

Antes de la pubertad, estas glándulas estaban inactivas o muy poco activas, es por lo que los niños más pequeños no suelen tener olores corporales tan marcados. Aparte de eso, los cambios hormonales también pueden afectar a las glándulas sebáceas, las cuales van a aumentar la producción de sebo que tiende a acumularse en la piel, lo que, junto con las bacterias, también contribuye al desarrollo de olores más intensos.

Qué tipo de champú es más recomedable

El uso del tipo de champú también es una duda bastante frecuente y raras veces nos llevamos años usando el mismo champú, ya que vamos cambiando porque nuestro pelo también va cambiando. Así que para el uso del champú tampoco hay una fórmula mágica ni una respuesta cerrada.

Por un lado, están los profesionales que desaconsejan su uso diario porque dicen que contienen aditivos y químicos que estropean el pelo. Es por lo que muchos dicen que aunque te laves el pelo diariamente, no uses siempre champú, sino solamente agua u otros productos que no son tan agresivos.

Por su parte, la AEDV aconseja que el pelo se lave siempre con champú, eso sí, lo ideal es que sea uno suave y neutro para asegurarnos de que no contenga sustancias agresivas como el alcohol. Aseguran que si bien es cierto que "un lavado excesivo puede aumentar la producción de sebo, no podemos afirmar lo contrario: no lavar en absoluto el cabello no va a hacer que no produzcamos nada de sebo" y continúan argumentando que "la cantidad de grasa que produce cada persona está determinada hormonalmente y no exclusivamente por la cantidad de veces que nos lavemos el pelo".