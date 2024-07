¿Qué es el 'mindful love'? La explicación de una experta sobre cómo amar de forma consciente lejos del concepto de amor ideal y romántico

El verano es una época propicia para el amor, para conocer personas, dejarnos llevar, pasarlo bien... Es lo que siempre hemos conocido como "los amores de verano" que, en un primer momento, debido a la intensidad con la que se vive podemos llegar a pensar que va a ser duradero.

Un amor de verano puede llegar a durar más tiempo más allá de la época estival, pero para no sufrir desengaños, nos colocamos delante de un nuevo concepto que puede ayudarnos a "mantener los pies en la tierra" para no caer en el idilio debido a que nuestra razón también puede haberse ido de vacaciones.

Se trata del concepto 'mindful love' es decir, aplicar la práctica de mindfulness de ser consciente del momento presente pero en el ámbito del amor y de las relaciones de pareja.

El mindfulness provoca cambios estructurales en el cerebro, que es lo que hace que podamos enfocarnos en el momento presente, consiguiendo reducir el impacto que produce el estrés en el cerebro y las distracciones mentales.

De esta forma, podremos elegir pareja de una manera consciente y basándonos en lo que realmente hay y no perdernos en suposiciones e interpretaciones de comportamiento.

La psiquiatra Marián Rojas Estapé lo explica en el siguiente vídeo publicado en su canal de Tik Tok.

Qué tenemos que tener en cuenta antes de elegir pareja

La psicóloga Emma Ribas Rabert explica en la revista Elle que “el enamoramiento es la proyección de nuestras propias necesidades en la otra persona y cuando se acaba y empieza la fase de construir el amor, empezamos a repetir patrones y a pedir a la pareja aquello que nos falta a nosotros”.

Por eso, debemos ser conscientes de nuestra parte en la relación y, de cómo estar emocionalmente bien, nos ayudará a evitar errores ya que “la pareja que elegimos es el reflejo de nuestras heridas emocionales, por lo que, si somos conscientes de ello, podemos dejar de repetir el patrón y hacer buenas elecciones en el amor, así como crear relaciones libres, conscientes y auténticas”.

Pero no solo tenemos que libranos de la neblina mental del enamoramiento. También tenemos que tener presente que seamos elegidos. Así lo describe con estas palabras la psicóloga Patricia Ramírez (Patri psicóloga) en un vídeo en sus redes sociales en el que dice que: "Tú necesitas sentirte admirado, especial, único y saber que eres una prioridad para tu pareja" y que el hecho de no gustarle a una persona no quiere decir que seas menos válido, sino que simplemente a esa persona no le interesas.

La importancia del amor propio

En la vida hay que aprender a poner límites saludables a las personas, entre ellas, a las que acabamos de conocer y no dejarnos llevar por la pasión, obligándonos a saltárnoslo.

Muchas veces necesitamos sentirnos queridos y llenarnos del amor que nos falta, pero ese amor debe estar cultivado, en primer lugar, hacia ti mismo. De lo contrario, no habrá nadie que consiga llenar el vacío de autoestima, confianza y traquilidad que tan solo tú puedes darte a ti mismo.

Al principio de una relación todo es amor y felicidad, pero a medida que los miembros de la pareja se van conociendo y se van despertando sentimientos, es cuando empiezan a surgir los conflictos internos y las inseguridades que, muchas veces, son las que acaban con la relación.

En este sentido, la práctica de mindfulness, a través de la cual aprendes a ser consciente en cada momento de lo que sucede en tu interior, te ayudará a ser más consciente de los temas del amor porque las posibles carencias que tengas no nublarán la mente y podrás actuar con cordura a la hora de elegir a una persona o de darte cuenta de que no te han elegido.

Al tener una visión más realista gracias a la práctica del mindful love y el minfulness con la que cultivas el amor propio, también se consigue no racionalizar en exceso al comienzo de una relación y evitar darle demasiadas vueltas al "A ver si ahora no me equivoco".