Estos son los motivos por los que deberías vacunar a tu hijo de la gripe

Las vacunas son uno de los principales medios para frenar gran parte de las enfermedades infecciones. La inmunidad otorgada por estos fármacos dota al cuerpo de los mecanismos esenciales para frenar y prevenir la aparición de numerosas afecciones. Estas vacunas trabajan junto a las defensas naturales de los más pequeños para garantizar la ansiada inmunidad.

Esta inmunidad es una de las principales razones por la que debemos vacunar a nuestro hijo. Sin embargo, existen aún más motivos para que no tengamos ninguna duda al respecto, especialmente en la presente estación, época de la campaña de vacunación contra la gripe.

¿Por qué deberías vacunar a tu hijo de la gripe?

El primer motivo es que todas las vacunas disponibles son seguras. Para que una vacuna llegue a nuestro sistema de salud ha pasado un largo camino de numerosos años y una cantidad aún mayor de pruebas en laboratorios. De hecho, completar los ensayos clínicos y conseguir la aprobación es un proceso bastante largo.

La vacuna contra la influenza cuenta con una eficacia, EV, que puede variar a lo largo de las diversas campañas. No obstante, las recientes investigaciones sitúan su eficacia entre un 40 % y un 60 %. Sin embargo, la vacunación contra la gripe es uno de los medios de prevención que mejor evitan el contagio de este virus. Además, para todas aquellas personas que se contagian a pesar de haberse vacunado, el paso de la enfermedad es menos grave que para las que no cuentan con la vacunación. Asimismo, si nuestro pequeño o pequeña padece algún tipo de salud crónico es imprescindible contar con esta vacuna en su calendario sanitario. De hecho, la vacuna contra la influenza puede salvar la vida a numerosos niños gracias a que si se produjera el contagio este se produce con menos gravedad. No en vano, los especialistas médicos recomiendan la vacuna contra la influenza en todos los niños mayores de 6 mese como método de prevención.

Los beneficios de vacunar a nuestro hijo con esta vacuna no se encuentra solamente en el pequeño; vacunándolo también protegemos a todas las personas de su alrededor, reduciendo la posibilidad de que estos sean hospitalizados. De igual modo, este fármaco consigue reducir complicaciones que pueden desembocar en afecciones crónicas.

Los especialistas recomiendan comenzar a vacunarse a partir del mes de octubre, a muy tardar a finales, ya que es el período previo a la propagación del virus. Sin embargo, si aún no se hubiera acudido al centro de salud, sigue siendo muy beneficioso vacunarse aunque sea más tarde, ya que la campaña de la gripe puede extenderse incluso hasta el mes de febrero. Las ventajas de contar con este tipo de vacunas también es extensible a las mujeres embarazadas, para las cuales es imprescindible ya que protege tanto a la madre como al bebé, incluso en sus primeros meses de vida.