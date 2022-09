Una pastilla para prolongar la vida ya ha mostrado resultados efectivos en ensayos con animales

En el caso del uso humano es unde órganos o médula ósea. La rapamicina impide que ciertos glóbulos blancos rechacen tejidos y órganos ajenos y, además,bloquea una proteína que participa en la división celular.

Este fármaco prolonga la vida en levaduras, moscas, gusanos y ratones, y reduce significativamente la incidencia de cáncer en ratones con telómeros normales. Por ello, los científicos se han preguntado cómo aprovechar estos beneficios en los humanos para alargar la esperanza de vida. Eso sí, el precio a pagar por este elixir es caro porque si nos pasamos —lo que tampoco es muy difícil— puede causar los efectos que, precisamente, queremos evitar: enfermar. Pero aún así, sus ensayos en animales como moscas y ratones ya ha resultado efectivo.

MOSCAS Y RATONES

Investigadores del Instituto Max Planck para la Biología del Envejecimiento en Colonia, Alemania, creen que los beneficios de la rapamicina podrían brindarse con una sola dosis corta en la edad adulta temprana. En este caso, las desventajas de la sustancia pueden ser menores o incluso evitables. Por ahora, esas conclusiones provienen de un estudio en animales que analizó los efectos de la sustancia en moscas y ratones.Las especies de moscas que usaron en su estudio tenían una esperanza de vida corta, por lo que era fácil ver si la rapamicina era efectiva. El estudio confirmó que la sustancia prolongó la vida útil de estas moscas, pero también tuvo resultados prometedores: no fue necesario administrar rapamicina a las moscas durante toda su vida, y las moscas que recibieron rapamicina solo durante los primeros días de vida mostraron lo mismo. Lo único que no resultó efectivo y que no cabe esperarse es que esto funcione en personas que lo toman más tarde durante la vida.

Después de las moscas, los investigadores probaron con ratones (mamíferos como nosotros) y obtuvieron resultados similares. En este caso, también observaron cómo cambiaba con el tiempo un biomarcador llamado proteína de unión a lipopolisacáridos (LBP). En ratones que no tomaban rapamicina, el dolor lumbar aumentó con el tiempo y se asoció con un intestino debilitado. El LBP se mantuvo bajo durante más tiempo en los ratones que recibieron la sustancia entre los primeros 3 y 6 meses de vida.

Ahora, y aunque advierten que volcar este estudio en humanos es complicado, seguirán explorando esta vía para averiguar como funciona en otros animales y poder ir delimitando sus efectos y usos.