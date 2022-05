Salvan la vida de un bebé de 400 gramos gracias a una bolsa de plástico

Pace Galbraith nació el 11 de marzo en el Worcestershire Royal Hospital, 101 días antes de la fecha de parto (apenas seis meses), con un peso de solo 400 gramos. Tras romper aguas, su madre, Pace, Bella, fue llevada de urgencia al hospital tras romper aguas, donde decidieron someterla a una cesárea de urgencia. Lo que nadie esperaba es que la vida de este pequeño recien nacido la salvaría un utensilio tan cotidiano como una bolsa de plástico. Los médicos colocaron al recién nacido en una bolsa neonatal con cordón de plástico momentos después de que naciera para mantener su temperatura.

Una bolsa y un ventilador para mantenerlo con vida

El bebé no tenía aún correctamente desarrollados los pulmones, por lo que fue necesario practicarle una maniobra de 5 minutos para que comenzara a respirar. Tras ello, a parte de ser introducido en la bolsa neonatal (un dispositivo similar a una bolsa de plástico con una goma ajustable que se usa para mantener al bebé caliente ya que no podía regular su temperatura) se le tuvo que colocar un ventilador para mantener su respiración, debido a que los pulmones no se desarrollan hasta las 32 semanas, y ha pasado sus primeras semanas en una UCI (Unidad de Cuidados Intensivos).

Los problemas de los bebés prematuros se centran en la dificultad para adaptarse al medio extrauterino por su inmadurez y su bajo peso, como en el caso de Pace. Cuanto más pequeño e inmaduro es el bebé, mayores son los riesgos de enfermedades. Cuando se va a producir un parto prematuro, el médico puede indicar un tratamiento con medicamentos especiales (tocolíticos) para retrasar el parto unos días, durante los que se administrarán fármacos (llamados glucocorticoides), que aceleran en gran medida la maduración de los pulmones del feto y disminuyen en más del 50% los problemas de inmadurez pulmonar y cardíaca.

Sin embargo, en este caso, tras retrasar el parto desde la semana 24, el bebé no pudo esperar más y nació tan solo dos semanas después. El pequeño Pace aún permanece conectado a un respirador y está luchando contra una presunta infección por sepsis.

Sus padres tienen que recorrer 150 km para verlo (los progenitores han abierto una campaña en GoFundMe para recaudar el coste de los viajes hasta ese centro) ya que permanecerá un tiempo más en Cuidados Intensivos hasta que sus órganos funcionen correctamente. ''Puedes ver cuánto se está convirtiendo en un bebé de aspecto normal. Era diminuto y su piel es bastante delicada por lo que no podías tocarlo'', dijo su madre.