Estos son los síntomas, que no son los habituales, de la neumonía y bronquitis que están llenando las urgencias pediátricas

Es muy delgada la línea que separa la neumonía de la bronquitis. Aunque son dos enfermedades respiratorias diferentes porque depende de la parte del sistema respiratorio en la que se desarrollen, comparten algunos síntomas y además coinciden en que son dos patologías muy frecuentes en la etapa infantil, sobre todo, en los menores de cinco años.

De nuevo y acompañando a los virus primaverales, estas dos patologías están logrando colarse en los cuerpos de los más pequeños ocupando el 20% de las urgencias pediátricas y un 40% con requerimiento de ingreso hospitalario. Uno de ellos es el Hospital Quirón Infanta Luisa de Sevilla.

Desde las consultas de atención primaria en los centros de salud, los pediatras auscultan a los niños con minuciosidad. Parece que tienen los síntomas que claramente dan el diagnóstico de siempre, pero en esta ocasión hay algo diferente. La sintomatología es mucho más leve a la que están acostumbrados a tratar, casi imperceptible de oír al otro lado de la piel y para la que necesitan afinar el oído a través del fonendoscopio que recorre la espalda y el pecho del pequeño esperando percatarse de algún ruido que indique que se ha presentado un cuadro de neumonía o de bronquitis.

Síntomas actuales de la neumonía y de la bronquitis

Los síntomas típicos de la neumonía incluyen fiebre alta, tos con flema, dificultad para respirar, dolor en el pecho, fatiga y escalofríos. Normalmente la neumonía puede llegar a ser más grave, especialmente si contagia a personas con sistemas inmunológicos debilitados o en adultos mayores. En teoría, un niño anatómicamente sano se recupera con normalidad.

Por otro lado, la bronquitis es una inflamación de los bronquios que son los conductos que llevan el aire a los pulmones. Puede ser aguda que se presenta con tos persistente, mucosidad, dolor de garganta, fatiga y fiebre baja. Por lo general, la bronquitis aguda mejora en unas pocas semanas, con tratamiento sintomático y descanso.

Uno de los síntomas más característicos que se están presentando en la neumonía actualmente es la tos, en este caso persistente y, como los virus entran por los orificios, si no paramos de toser, no paramos de propagar este virus.

Según la doctora y coordinadora del Servicio de Urgencias Generales del Hospital Quirónsalud Infanta Luisa, Auxiliadora Caballero, la tos es, en un principio, seca, luego productiva y con mucosidad, pero "la bronquitis aguda en sí no causa complicaciones graves, sin embargo, la tos puede durar de dos a tres semanas o incluso más".

En el caso de la neumonía actual, la fiebre no suele ser tan alta como en otras ocasiones. Más bien es febrícula, es decir, que se trata de una temperatura que oscila entre los 37,1º C y los 37,9º C. Sin embargo, hay que estar pendientes de los menores para evitar que se llegue al síntoma más temido que es la dificultad para respirar.

Hablamos de menores porque son los que ocupan el mayor porcentaje de casos. Sin embargo, en lo que llevamos de año, solo en el mes de abril, aumentaron los casos también entre la población adulta, destacando un aumento del 20% con respecto al mismo mes del año pasado. Así que desde el Hospital Quironsalud Infanta Luisa aconsejan dejar a los menores en casa, sin ir al colegio ya que este es un lugar donde se suelen propagar fácilmente los virus.