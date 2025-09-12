Isabel Viña, médico: "No toméis el vinagre de manzana directamente porque puede dañar el esmalte"

El vinagre de manzana se encuentran en la mayoría de las cocinas porque aporta muchos beneficios y es un buen aderezo para ensaladas y otras recetas. En las últimas temporadas, ha generado mucho interés, pero todavía siguen existiendo muchas incógnitas en torno a este alimento. La médica especialista en suplementación metabolismo y hormonas, explica cómo se debe tomar y qué cantidad se debe consumir cada día. "La respuesta corta es 15 mililitros, ya que contiene ácido acético que mejora la digestión de proteínas y permite optimizar la absorción de aminoácidos que son claves para la síntesis de proteínas, mejorando a su vez, la síntesis de los músculos que es nuestro órgano fundamental metabólico y de la longevidad. También mejora el metabolismo de la insulina que mejora indirectamente el metabolismo de los carbohidratos, de las grasas y las proteínas.

Qué diferencia al vinagre de manzana de otros

El vinagre de manzana sin filtrar es mejor porque contiene una sustancia prebiótica que se conoce como "With the mother" que mejora la salud intestinal porque da el alimento a la microbiota para que esté fuerte y se regenere. Todo esto se traduce como un cuerpo sano. Este es rico en enzimas, ácido acético, ácido málico, ácido tartárico, fibra, pectina, antioxidantes, sodio y potasio. Si se destila y refina este pierde muchas propiedades, aunque es el proceso habitual que se sigue antes de su consumo.

Cómo se debe incorporar el vinagre de manzana

Según la médica, la mejor opción es utilizarlo como aderezo de las comidas, porque puede afectar al esmalte de los dientes si se toma directamente y sin ser diluido en 200 mililitros de agua. De hecho, también irrita la garganta porque es muy ácido.

Vinagre de manzana para perder peso

Aunque muchas personas garantizan que el vinagre de manzana es perfecto para hacer un control del peso, por su efecto saciante, ningún estudio lo demuestra. Igualmente, se puede utilizar con otras comidas y dentro de un consumo moderado. Además, una dieta que sea saludable y rica en nutrientes, en la que no falten ni proteínas, ni vitaminas, ni minerales, ni carbohidratos, porque entre todos, si se hace una buena ingesta, reportará muchos beneficios para la salud. Cuenta con propiedades antiinflamatorias por sus antioxidantes, favoreciendo a la digestión por sus enzimas. Este se asocia también a una bajada de azúcar en sangre, aunque no está reforzado por muchos estudios científicos.

