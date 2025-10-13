¿Por qué es tan importante la maniobra de Heimlich?: El gesto que salvó de un atragantamiento a un niño de Texas

Hace apenas unos días, circulaba en los medios estadounidenses que mientras dos niños jugaban en una cama elástica, se producía el atragantamiento del menor que fue ayudado por su hermana, que practicó la maniobra de Heimlich. Un gesto que le salvó la vida. Para llevar a cabo esta maniobra, es necesario saber cómo se practica, ya que es más compleja de lo que parece y, después de este episodio, sería interesante que se pudiese enseñar en el colegio.

Cómo se realiza la maniobra de Heimlich

No se debe realizar siempre, solo en caso de que el atragantamiento sea grave y la vida del individuo esté en peligro. Si puede toser, hablar o respirar de forma adecuada, este método no será conveniente. Si esta no sé práctica bien, se podría ocasionar desde lesiones o fracturas en el costal hasta en los órganos internos. Los objetos que han producido el atragantamiento, como en este caso, el caramelo, se podría encontrar tanto encima como debajo de las cuerdas vocales.

Si es una persona mayor la que se está ahogando, el individuo que va a practicar la maniobra se debe poner detrás. Sin embargo, si se trata de un niño, la mejor postura es ponerse detrás, pero de rodilla. Además, si no se trata de una persona embarazada o con obesidad, que se llevará a cabo contracciones torácicas, se realizarán comprensiones abdominales. Si se complica, solo utilizando Heimlich, se puede alternar con palmadas en la espalda y contracciones torácicas para aliviar la obstrucción. En el caso en el que la persona pierda el conocimiento, se llevaría a cabo una reanimación cardiopulmonar.

Cómo son las compresiones abdominales

Para llevarlas a cabo se tiene que rodear a los pacientes por la cintura como si estuviésemos dándole un abrazo. A continuación, se debe cerrar un puño y situarlo entre el ombligo y apófisis xifoides. El puño debe estar cubierto con la otra mano y aplicar impulso hacia dentro y hacia arriba. Estas compresiones se pueden repetir desde seis a diez veces.

Cómo se hacen las compresiones torácicas

También se rodea la cintura con los brazos y se forma un puño, pero se coloca en la parte baja del esternón. El puño se debe sostener con la otra mano y realizar un movimiento firme hacia dentro. Al igual que la compresión abdominal, se puede repetir entre seis y diez veces.

Cómo dar golpes en la espalda

Un gesto tan sencillo como unos golpes en la espalda puede resultar muy perjudicial para la salud. La forma correcta es rodear con un brazo por la cintura para sostener la parte superior del paciente. El individuo debe estar inclinado y si en un ángulo de 90º mejor. Con el talón de la otra mano se debe golpear la espalda entre los omoplatos. No deben ser más de cinco palmadas firmes.

