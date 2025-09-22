Nuevo tratamiento para la obesidad: qué es y qué diferencias tiene con el Ozempic

La obesidad es una enfermedad que preocupa a muchas personas en Andalucía, a partir de los 18 años, afecta a un 18% de la población aproximadamente. En los últimos años, han ganado mucha importancia como el Ozempic, que tenía como función principal tratar a las personas con diabetes tipo 2. En la actualidad, hay otro fármaco en circulación que también está causando mucho furor: orfoglipron, una pastilla que cuenta con los mismos efectos que el medicamento inyectable.

Orfoglipron

Esta pastilla está desarrollada por la farmacéutica Lilly. Una de las características que lo identifica es que se puede tomar por vía oral. En el ensayo clínico de fase 3 ha demostrado que su eficacia es similar a la de los fármacos inyectables. Igualmente, todavía no ha sido aprobado y no se está comercializando en España. Su función principal es imitar a la hormona y estimular la producción de insulina cuando los niveles de glucosa en sangre se elevan después de las comidas.

Las investigaciones no han demostrado por qué es tan eficaz en la pérdida de peso. Además, contribuyen a una mejora en las patologías cardiovasculares, reduciendo el riesgo de insuficiencia cardíaca o ictus. Igualmente, la pastilla no es milagrosa y se debe acompañar con unos hábitos saludables con dieta y ejercicio. La publicación científica The New England Journal of Medicine ha publicado los resultados del ensayo ATTAIN-1. Esta prueba consistió en un tratamiento en dosis de 6,12 o 36 mg o un placebo a 3127 adultos con obesidad y sobrepeso.

Después de 72 semanas de ensayo, los individuos perdieron 12,4 kilos de media, mientras lo que recibieron placebo, menos de un kilo. En los marcadores de riesgo cardiovascular, también mejoraron, incluido el colesterol y los triglicéridos. Los efectos secundarios más comunes han sido la diarrea, los vómitos y el estreñimiento.

Abandono del tratamiento

Con el auge de las inyecciones, se ha hecho un estudio sobre las consecuencias del abandono de las inyecciones para perder peso. Se examinaron a más de 77 mil personas y antes de acabar el año de tratamiento, más de la mitad de individuos ya lo habían abandonado. Evidentemente, todos los beneficios que aporta se pierden drásticamente, recuperando el peso y con los retrasos obtenidos en el metabolismo. Por ejemplo, se produce un aumento de la glucosa en sangre y empeora tanto el colesterol como los triglicéridos.

