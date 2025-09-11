Las graves secuelas del ictus que impiden la comunicación de José Luis Gil con su familia

El actor José Luis Gil sufrió en noviembre de 2021 un ictus isquémico en el hemisferio izquierdo que le alejó del mundo de la interpretación. Una grave dolencia, por la que estuvo ingresado 22 días en el hospital, y de la que se está recuperando poco a poco. Desde entonces no ha podido retomar su entrañable papel de Enrique Pastor en La que se avecina.

A lo largo de los últimos años, su hija Irene Gil, ha sido la encargada de ir actualizando el estado de salud del actor, teniendo también que hacer frente a todo tipo de bulos y especulaciones sobre este asunto tan delicado. Ahora, Irene ha visitado el plató de Y ahora Sonsoles para ofrecer la última hora del estado de salud de su progenitor.

Irene ha recordado cómo fue el día en el que José Luis Gil sufrió el temido ictus. “El día que pasó todo fue demoledor porque nos dijeron que la cosa estaba muy mal y que probablemente las secuelas serían horribles. De eso pasamos a que nos dijeran que le iban a pasar a planta. Fue un cambio en menos de 24 horas”, ha rememorado.

La hija del intérprete ha reconocido que todo lo que rodea a la salud de su padre es una incertidumbre. “Mi padre nunca ha tenido representante, siempre lo ha hecho todo él solito, por lo tanto, si yo pongo un comunicado o escribo algo, es porque él no puede hacerlo. Él sabe perfectamente qué pasa”, ha explicado.

El actor tiene serios problemas para comunicarse. “Una de las secuelas que tiene es la afasia, le cuesta comunicarse y eso es un problemón para cualquiera”, ha aclarado. Un problema que también se le diagnosticó a Bruce Willis, que actualmente padece demencia frontotemporal.

Irene ha comentado cómo es la vida actual del querido actor de La que se avecina y Aquí no hay quien viva. “Todos tendemos a hacernos el protagonista, pero el que más sufre es quien lo padece, entonces quienes estamos a su alrededor tenemos que aprender a ponérselo fácil. Nuestra vida ha sido una revolución, esto le pasa a mi padre con 62 años y estaba en su plenitud. Entonces estaba en todo lo alto de actividad, de trabajo, de todo… Y de repente, en casa. Y cuando no tienes tu herramienta de trabajo que es la voz, pues eso cuesta mucho aceptarlo”, ha añadido.

También se ha referido a cómo se encuentra su madre, que lo ha pasado muy mal durante los últimos cuatro años. “Mi madre está en shock aún porque llevan juntos toda la vida y ahora tiene que encajar esto. Mi madre es como que no está hecha en esa dinámica. Lo hacemos todo lo mejor que podemos. Es un camino muy largo y conviene aprender y salir, y sacar lo mejor de cada uno. A mi padre lo que le gusta es que nosotros salgamos, hagamos nuestras cosas y estemos lo más felices posibles”, ha zanjado.