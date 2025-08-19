María Muñoz, médica, sobre qué hacer si te pica el pez araña: "Puede arruinar tu día de playa"

Las costas andaluzas, desde que comenzó el verano, ha encontrado muchas especies vagando por sus playas. Una de las más frecuentes es el pez araña que frecuenta mucho más la zona del Atlántico. Su picadura es intensa y se debe seguir un protocolo cuando esto suceda para que no se agrave el dolor ni derive en otras complicaciones. La médica especialista en el aparato digestivo, María Muñoz da las claves para "que no arruine el día de playa". Le encanta esconderse bajo la arena y deja las espinas de su espiga dorsal al descubierto. La picadura es similar a un calambre intenso y es venenosa.

Cómo es un pez araña

Este pez tiene un tamaño pequeño -entre 15 y 40 centímetros- y pasa desapercibido para la mayoría de bañistas. Es el protagonista de muchas de las picaduras del verano y en Andalucía se producen varias. Sus espinas son venenosas y conocerlo es fundamental para prevenir picaduras y saber cómo actuar en el caso de que pique. Pertenece a la familia de las Trachinidae. Son peces alargados con un aspecto discreto y sus colores van desde el marrón al amarillento. Así que con el tono de la arena se camuflan a la perfección. Uno de los detalles que más llama la atención son las espinas dorsales y operculares que se sitúan junto a las branquias y son las que contienen el veneno. Se tratan de un mecanismo de defensa ante los depredadores o las personas que acuden a la playa y entran en contacto accidentalmente con este ejemplar.

Normalmente, viven en los fondos arenosos y fangosos, lo único que dejan fuera son los ojos y la boca. Así permanecen oculto y pasan desapercibido para todos. Dentro de las aguas, se encuentran en las que tienen menos profundidad, desde la orilla hasta 150 metros hacía dentro.

Presencia en Andalucía

Se encuentran en todo el litoral, desde Huelva y Cádiz por el océano Atlántico hasta la Costa del Sol, la Costa Tropical y Almería en el Mediterráneo. Estas cuentan con las condiciones ideales para retenerlos como el fondo arenoso y las aguas templadas, sobre todo estos últimos. En verano, incrementan las picaduras porque también son más los bañistas que disfrutan de la playa.

Cómo es la picadura del pez araña

Esta se puede pisar accidentalmente y ahí se produce la picadura, ya sea al entrar en el agua o en la misma arena. Al clavar las espinas, el veneno sale a través de las glándulas y causa un dolor intenso similar al de un calambre. Los síntomas que aparecen inmediatamente son dolor, inflamación, sangrado leve y, en casos más graves, mareos, fiebre, vómitos o dificultad para respirar.

Qué se debe hacer si pica el pez araña

Se debe aplicar un procedimiento si pica un pez araña. En primer lugar, se tiene que salir del agua para evitar otros accidentes y prevenir que el dolor pueda causar un desmayo. Seguidamente, se lava la herida con agua salada y nunca dulce porque puede expandir el veneno mucho más. En vez de frío, se debe aplicar calor local, puesto que el veneno es termolábil, por lo que se destruye solo con altas temperaturas. Es ideal sumergir la herida en agua caliente aproximadamente media hora. Si pasado ese tiempo no disminuye, se debe ir al médico porque puede ser necesario recibir analgésicos, antiinflamatorios y antibióticos. Para evitarla, la médica aconseja llevar desde escarpines hasta caminar por la arena arrastrando los pies porque eso las ahuyenta.

Referencias bibliográficas: