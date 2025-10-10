"Las notificaciones activan, según la ciencia, los mismos circuitos cerebrales que una recompensa": explica la psicóloga Carolina Calvo con relación a las redes sociales

¿Cómo define la Organización Mundial de la Salud la salud mental? Se trata de un estado de bienestar mental que permite a las personas hacer frente a los momentos de estrés en la vida, desarrollando las habilidades, trabajando y aprendiendo adecuadamente y contribuyendo a la mejora de la comunidad. Por su parte, las afecciones son los trastornos mentales y discapacidades psicosociales.

Los riesgos pueden manifestarse a lo largo de la vida, aunque los que se producen en la infancia pueden ser de mayor grado porque nos acompañarán en nuestra propia personalidad. Un ejemplo de ello es el abuso escolar.

Los servicios que se deben proporcionar a las personas con trastornos mentales

Ofrecer servicios de salud mental dentro de los servicios generales y en colaboración con la atención primaria no especializada.

La salud mental a nivel comunitario, ofreciendo rehabilitación psicosocial y servicio de asistencia .

. Brindar protección infantil, salud escolar y en las prisiones.

En el Plan de las OMS de 2013-2030 de salud mental, el objetivo principal es mejorar la salud a través de un liderazgo, prestando una atención completa, integrada adaptadas al marco comunitario.

Qué porcentaje de la población está afectada por trastornos mentales

Desde la Confederación de Salud Mental en España se han proporcionado las cifras de trastornos mentales en España. Casi un siete por ciento de la población padece ansiedad y depresión. El número de casos es mayor en mujeres frente a los hombres que lo padecen en un cuatro por ciento.

El porcentaje se reduce si se trata de un trastorno de salud mental más grave, igualmente, supone más de un millón de personas en España. Desde la Fundación de Ayuda a la Drogadicción, casi más de la mitad de los jovenes con edades entre los 15 y los 30 años han admitido haber tenido un problema de salud mental en algún momento de la vida, muchas veces relacionados con las redes sociales.

Cómo afectan las redes sociales a la salud mental

Las redes sociales forman parte de nuestra vida y, aunque nos aportan grandes beneficios porque es una herramienta súper poderosa, también reportan muchos problemas si no se hace un buen uso de ellas. El abuso de estas puede conllevar desde un sentimiento de adicción, ansiedad, depresión, aislamiento y FOMO.

Algo tan simple como puede ser una notificación, puede acarrear muchos problemas de salud. "Estas están demostrados que activan los mismos circuitos cerebrales que una recompensa. Es decir, se activa la dopamina y eso genera un placer inmediato y nos hace también un poquito dependientes. Eso luego lleva a una consecuencia que es que al volvernos dependientes de ese refuerzo externo, cuando no llega nos frustramos, nos comparamos y sentimos que no somos suficientes", explica la psicóloga de Algeciras Carolina Calvo.

Cómo solucionar los problemas de salud mental relacionados con las redes sociales

Aunque no hay un modelo concreto para solucionar los problemas generados por el abuso de las redes sociales, es cierto que la psicóloga Carolina Calvo utiliza unas pautas de autocuidado. "Trabajo dando ciertas pautas, sobre todo, las personas deben ser conscientes del daño que pueden llegar a producir y las consecuencias que tienen", aclara.

Cuál es el papel de la Inteligencia Artificial en la salud mental

La Inteligencia Artificial es una herramienta que nos hace la vida más fácil, pero su mal uso puede causarnos graves problemas de salud mental. Uno de ellos es la usurpación de personalidad, ya que es muy fácil incorporar manipular mensajes como fotografías. Navegando por las redes sociales, a lo largo de día, nos podemos encontrar con varios ejemplos fácilmente.

Desde la psicología y en concreto Carolina Calvo, explica que se debe tener "prevención, sobre todo, con los adolescentes a nivel de no aportar datos personales, evitar hablar de cuestiones íntimas a través del teléfono".