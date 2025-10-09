El nuevo hidrogel en spray que previene complicaciones después de una cirugía abdominal

Una nueva investigación llegada a cabo en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa en colaboración con el Imperial College London, la Universidad de Oxford y la startup estadounidense TYBR Health han demostrado en animales que un hidrogel en spray reduce la formación de adhesiones peritoneales postquirúrgicas.

Estas son bandas de tejido cicatricial que se forman después de las cirugías de abdomen. Estas pueden causar dolor crónico, obstrucción intestinal o infertilidad. Aunque no existen medidas eficaces para prevenirlas, la única opción es volver a operar.

Este nuevo medicamento se aplica antes de la cirugía y se trata de un líquido a baja temperatura que se convierte en gel en el lugar de la intervención. Funciona tanto como una barrera física evitando que los órganos se adhieran entre sí como modulador biológico.

Este protege al tejido de señales mecánicas e inflamatorias. Convierte a las células protectoras del peritoneo en fibroblastos, que son los responsables de la fibrosis.

Por el momento, se ha llevado a cabo los ensayos en ratones y conejos que han sido sometidos a cirugías abdominales. La presencia de hidrogel favoreció en la regeneración del mesotelio que es la membrana que recubre los órganos y las cavidades como el abdomen.

Cómo es la cirugía de abdomen

La abdominoplastia es una operación que consiste en la retirada del exceso de piel y grasa abdominal. Normalmente, ocurre en personas que han aumentado de peso y una pérdida a posteriori o en mujeres que han tenido embarazos. Con esta cirugía el objetivo es conseguir un abdomen más plano, más firme y una cintura más estrecha.

Actualmente, la abdominoplastia se realiza bajo una anestesia general, aunque con este nuevo hidrogel que todavía está en fase de estudio se abre unos nuevos procedimientos para que esta sea menos dolorosa después de la cirugía.

Anualmente, se realizan más de 200.000 operaciones de cirugía estética, 500 al día. Estos datos están proporcionados por la Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética. Es un sector que está en auge y la abdominoplastia es una de las más demandadas.

