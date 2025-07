El Virgen del Rocío impulsa desde Sevilla un avance mundial contra la fibrosis pulmonar

"Por primera vez en más de una década, un ensayo clínico ha logrado frenar el deterioro de la función pulmonar en pacientes con fibrosis pulmonar", afirma con satisfacción el doctor José Antonio Rodríguez Portal, neumólogo del Hospital Universitario Virgen del Rocío e investigador principal en uno de los hitos más relevantes de la investigación respiratoria reciente.

Desde Sevilla, el equipo de Neumología del hospital ha tenido un papel protagonista en los ensayos internacionales FIBRONEER™-IPF y FIBRONEER™-ILD, liderados por la farmacéutica Boehringer Ingelheim y presentados en el último congreso de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR). Ambos ensayos han sido publicados en la prestigiosa revista The New England Journal of Medicine, tras demostrar la eficacia de una nueva molécula experimental: nerandomilast.

La fibrosis pulmonar, y especialmente su forma más común, la fibrosis pulmonar idiopática (FPI), es una enfermedad crónica y progresiva, sin cura, que deteriora el tejido pulmonar y compromete severamente la respiración. En España se diagnostican cada año 7,6 nuevos casos por cada 100.000 habitantes, y la esperanza de vida tras el diagnóstico, en ausencia de tratamiento, no suele superar los cinco años.

El nuevo fármaco no cura, pero ralentiza de forma significativa el avance de la enfermedad, según los resultados de estos ensayos fase III, en los que han participado 142 pacientes en 26 hospitales de todo el país, entre ellos un grupo incluido en el Virgen del Rocío. "Este tratamiento no sólo frena el deterioro funcional, sino que además se tolera muy bien y es muy sencillo de tomar. Es una pastilla cada 12 horas", destaca el doctor Rodríguez Portal.

Además, añade, "los pacientes sevillanos que participaron en el estudio ya reciben el fármaco", al haber pasado todos a la fase de extensión abierta una vez demostrada su eficacia.

El doctor José Antonio Rodríguez Portal en su consulta. / Juan Carlos Muñoz

La participación sevillana en este ensayo no es casual. El Servicio de Neumología del Virgen del Rocío cuenta con una sólida trayectoria en investigación clínica, especialmente en enfermedades intersticiales pulmonares. "Llevamos años participando en ensayos sobre fibrosis pulmonar. Lo destacable de este caso es que, por fin, una de las moléculas ha alcanzado el objetivo primario, algo que no ocurría desde hacía más de diez años", explica el especialista.

Los pacientes incluidos fueron seleccionados en la propia consulta, como es habitual en estos estudios. "La mayoría se animan a participar porque saben que no hay una cura, y poder acceder a una alternativa innovadora es una oportunidad", destaca el especialista.

El ensayo comenzó en 2022, con un seguimiento de 52 semanas. Como ocurre en este tipo de estudios, algunos pacientes recibieron placebo y otros el principio activo, sin que ni los investigadores ni los pacientes supieran qué tratamiento recibían. Tras la evaluación de los resultados, todos los participantes han pasado a recibir el fármaco.

El diagnóstico precoz, la otra gran barrera

Aunque el tratamiento abre una puerta a la esperanza, el diagnóstico precoz sigue siendo el gran reto pendiente. "El mayor obstáculo está en que sus síntomas son muy inespecíficos. Al aparecer en personas mayores y manifestarse con tos persistente y cierta dificultad para respirar durante la actividad física, lo que llamamos disnea de esfuerzo, lo habitual es pensar antes en cuestiones como la edad, la obesidad, el haber fumado, asma, etcétera. Por lo que la primera barrera a romper es pensar de primeras que esta enfermedad existe", señala el doctor Rodríguez Portal.

Por eso insiste en la necesidad de sensibilizar a los médicos de Atención Primaria. "Hay una pista clave. Al auscultar al paciente, se escucha un sonido característico, como un velcro al despegarse. Ante eso, hay que derivar", apostilla el doctor.

El futuro, apunta el especialista, pasa por combinar tratamientos. "Al igual que ocurre en otras enfermedades crónicas, la combinación de fármacos que actúan sobre distintas vías puede ser la clave para frenar la progresión e incluso cronificar la enfermedad".

Desde Sevilla, la aportación del Virgen del Rocío a este avance global confirma el papel de la capital andaluza como referente en investigación respiratoria a nivel nacional e internacional. "Estamos más cerca de controlar la enfermedad. Y que eso se haya logrado desde un hospital público andaluz, con pacientes sevillanos, nos llena de orgullo", sentencia el neumólogo.