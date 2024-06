Comer sano y estar a dieta no es lo mismo: claves para diferenciarlos y no poner en riesgo tu salud

Comer sano y hacer dieta son dos conceptos que a priori parecen lo mismo, pero realmente no lo son. Se diferencian en la finalidad y en el objetivo que se quiera conseguir ya que el procedimiento es similar. Ambos establecen un menú con alimentación sana.

La diferencia está en que hacer dieta es un proceso que se lleva a cabo de manera temporal y con el objetivo de perder peso porque se crea un déficit calórico y comer sano es un hábito que se adquiere para siempre y para estar saludable a largo plazo.

Perder peso o estar a dieta son cosas que siempre están dentro de nuestra mente, pero muchas veces la pérdida o ganancia de peso no depende exclusivamente de la alimentación. Cuando nos vemos unos kilos de más, sobre todo, en determinadas épocas del año, rápidamente vamos a Internet a ver si encontramos ese milagro que nos haría perder muchos kilos en poco tiempo. Y lo encontramos porque hay infinidad de recetas y páginas que te cuentan lo que quieres escuchar, prometiéndote conseguir eso que tanto ansías.

Pero hay que tener cuidado porque muchos son mitos que parecen verdades, asegurándote grandes logros cuando, en realidad, ponen en peligro tu salud. Lo más recomendable es establecer planes de alimentación con nutricionistas cualificados ya que si quieres perder peso o si te sobra grasa, el tipo de alimentación que vayas a llevar a cabo, tiene que ser personalizado porque no hay dos cuerpos iguales, por lo que las dietas stándars te harán perder peso por un tiempo, pero luego lo recuperarás.

"No es una cuestión de comer bien, sino de dejar de comer mal"

Comer sano es un hábito

Los hábitos alimentarios empiezan en los primeros años de vida. Según la OMS, "la lactancia materna favorece el crecimiento sano y mejora el desarrollo cognitivo. Además, puede proporcionar beneficios a largo plazo, entre ellos, la reducción del riesgo de sobrepeso, de obesidad y de enfermedades no transmisibles en etapas posteriores de la vida".

Estas enfermedades son la diabetes, cardiopatías, accidentes cerebrovasculares y el cáncer, por lo que si desde la infancia empezamos a incluir alimentos reales como frutas, verduras, legumbres, pescados, carnes o huevos y limitamos el consumo de azúcar, estaremos adquiriendo buenos hábitos alimenticios y, en el caso de la crianza, estaremos sentando unas buenas bases nutritivas en nuestros hijos.

La comida debe ser un disfrute y cuando nombramos la palabra dieta, puede ocasionarnos estrés, porque suena a prohibición. ¿Te suena la frase "no puedo comer esto porque estoy a dieta"? En este sentido, el nutricionista Julio Basulto argumenta en una entrevista para Aprendemos Juntos de BBVA que "no es una cuestión de comer bien, sino de dejar de comer mal" y para conseguirlo, hay que ponerlo en práctica en el día a día y en el entorno familiar. En el siguiente vídeo, nos da las claves para tener una buena alimentación:

"Tener una vida saludable es mucho más que comer"

Diferencias entre hacer dieta y comer bien

Las dietas prohíben alimentos mientras que cuando estás emprendiendo el camino de comer sano, no existen alimentos prohibidos, ni alimentos que "engorden".

Cuando comes sano y algún día "te pasas" con alguna comida o tienes un evento extraordinario, no produce en ti un efecto rebote tal y como sucede cuando abandonas una dieta. Además, puede acabar aburriéndote porque te limita mucho. En cambio, cuando comes sano nunca dejas de innovar e inventarte platos que puedes comer e, incluso, piensas qué puedes cocinar con algunos alimentos que te hayan sobrado de otras comidas.

Tener una vida saludable es mucho más que comer. Es un proceso en el que tienes siempre un hueco para practicar deporte y para tonificar la anatomía, con el que, además, logras un mejor funcionamiento del metabolismo.