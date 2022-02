El ayuno de agua: Pros y contras y cuánto puedes prolongarlo en el tiempo

Seguro que has escuchado hablar del ayuno intermitente, la nueva 'dieta milagrosa' de moda que gana cada día más adeptos, incluso famosas y 'celebrities' que presumen de haber perdido esos kilos de más gracias a este método. Se trata de un término que describe un periodo en el que se alternan tiempos de ayuno y alimentación. Los expertos aseguran que no se trata de una dieta en sí misma, aunque puede ser utilizado junto con una restricción calórica para la pérdida de peso. Existen diferentes modalidades, sobre todo en cuanto a los tiempos de ayuno. Existe uno de ellos, no tan conocido, mucho más antiguo y extremo: el ahyuno de agua. ¿En qué consiste?, ¿cuáles son sus beneficios? y, ¿sus riesgos?

La mayoría de las personas que prueban este tipo de plan lo hacen por razones religiosas o espirituales, para perder peso, para ''desintoxicarse'', por sus beneficios para la salud o para prepararse a un procedimiento médico. Pero básicamente, la principal razón es para mejorar la salud.

Los expertos aseguran que cualquier persona sana tolera ayunos de entre 16 y 24 horas, pero a medida que pasan los días se observa mayor variación individual. El ayuno de agua, como su propio nombre indica, consiste en no ingerir nada más que agua -2 o 3 litros al día- durante un periodo de tiempo limitado, de entre 24 y 72 horas.

El ayuno de agua es un tipo de ayuno durante el cual no se le permite consumir nada excepto agua. Está relacionado con un menor riesgo de enfermedad crónica y autofagia, pero también conlleva riesgos. Si nunca antes has ayunado con agua, es buena idea preparar al cuerpo durante 3 a 4 días. Para iniciarlo, eso sí, se sugiere consumir porciones más pequeñas en cada comida o ayunar durante parte del día.

Beneficios

Se han encontrado que el ayuno de agua ayuda a promover la autofagia, un proceso en el que las partes viejas de las células se descomponen y reciclan. Los estudios en animales también muestran que la autofagia puede ayudar a prolongar la vida útil, protegiéndote de este modo de enfermedades como el cáncer, la enfermedad de Alzheimer y las cardíacas. Dicho esto, hay muy pocos estudios en humanos sobre el ayuno de agua, la autofagia y la prevención de enfermedades.

La ciencia muestra también que los ayunos de agua más largos y supervisados por médicos pueden reducir la presión arterial en personas hipertensas. Además de regular los niveles de glucosa en sangre, aumentar la sensibilidad a la insulina y prevenir la diabetes. Asimismo, también se han demostrado los efectos del ayuno en la leptina, una hormona que influye en la regulación del hambre.

Riesgos

Entre los principales riesgos de este tipo de ayuno, se encuentra en los pasos a seguir después del mismo. Esto se debe a que puedes correr el riesgo de sufrir síndrome de realimentación, una afección potencialmente mortal en la que el cuerpo sufre cambios rápidos en los niveles de líquidos y electrolitos. Normalmente esta fase dura un día, pero las personas que ayunan durante 3 o más días pueden necesitar hasta 72 horas antes de sentirse cómodas comiendo comidas más abundantes. Después del ayuno se deberá volver a ingerir alimentos de manera progresiva durante dos o tres días.

También, se corre el riesgo de padecer desnutrición o la falta de algunos nutrientes o micronutrientes indispensables para el buen funcionamiento del organismo, con los consecuentes peligros para la salud que esto supone.

Además, durante el ayuno se pueden sufrir molestias como fatiga, debilidad, irritabilidad, ansiedad, bajadas de tensión, arritmias cardíacas, confusión o pérdida de conocimiento. Por estos motivos, en caso de decidirse a hacer un ayuno durante dos o tres días, debemos llevarlo a cabo cuando no tengamos que ir a trabajar, estudiar o realizar actividades como conducir o hacer ejercicio físico.