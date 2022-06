Trucos para mantener unas canas bonitas y olvidar el dañino tinte de por vida

El cabello gris o blanco se ha vuelto una tendencia que lleva años siendo lo más 'chic' gracias a varias famosas que, tras años de portar un look colorido, han decidido mostrar con porte y elegancia sus canas o, simplemente, que han pasado por largas jornadas de decoloración para poder conseguir el tono deseado. Pero, si quieres dejar atrás las mechas y tintes que dan un aspecto más 'disimulado' a su aparición natural, seguir ciertos consejos y trucos pueden ayudarte a lucirlas bonitas y estilosas.

Lo primero que debes saber es que para dejarse el pelo gris natural es necesario tener la mitad de la melena canosa. A partir de ahí el primer paso es dejar de teñirse el cabello y el segundo paso decidir si se deja crecer la melena sin recurrir a tintes o apostar por una coloración hacia tonalidades más claras para evitar el contraste con la raíz. Y eso implica que cuanto más oscura, más trabajo. El primer factor, por tanto, PACIENCIA.

TRUCOS

Antes de empezar con los trucos 'caseros', debemos decir que aquellas personas que tienen un color de cabello más oscuro, deberán optar primero por hacer una decoloración hacia un color blanco para darle posteriormente un matiz ceniza. Posteriormente hay que dejar que el cabello vaya creciendo e ir cortando hasta que todo el pelo sea del tono natural de la cana.

También está muy de moda la técnica del Grey Blending, que consiste en hacer una especie de mechas balayage que tiñe mechones por toda la cabeza para resaltar y matizar diferentes tonos de grises. A partir de aquí, cuando el pelo quede uniforme con el tiempo, es necesario tener una rutina para que luzca bonito y saludable.

HIDRATACIÓN

Este paso es un 'must' para cualquier cabello saludable, tenga canas o no. La hidratación deberá ser un habitual, aunque no habrá que prestarle tanta atención una vez que dejes los productos químicos a un lado. Será suficiente una mascarilla hidratante una vez a la semana, dejándola actuar 30 minutos. Además, aplicar cada 15 días una mascarilla de aceite de coco aportará hidratación, nutrición y fuerza a la hebra del cabello.

CHAMPÚ Y MASCARILLA MATIFICANTES

Estos productos son cada vez para cabellos rubios y con tonos platinos en general. Son los champús y acondicionadores con tonalidades silver, también existen matizadores que ayudan a que con los lavados no se pierda el efecto y potencian esa tonalidad. Así evitarás el tono amarillento producido por la oxidación y blanquearás la cana para que se vea más bonita.

Por otro lado, debemos recordar que el cabello canoso no nace blanco, sino que es nuestro propio cabello que pierde melanina y pigmentación, por lo que hay que lavarlo con normalidad, aunque siempre siguiendo estos tres pasos:

Champú para eliminar residuos y toxinas. Un segundo champú más tratante. Acondicionador o mascarilla para sellar la cutícula.

PROTECTORES DE SOL Y CALOR

Al haber perdido la melanina, el pelo gris es muy sensible al sol, por lo que tendrás que protegerlo durante todo el año, con protectores capilares, y, además, se reseca fácilmente. Por ello, la exposición solar o el uso de planchas y secadores resecan y estropean el cabello canoso aún mas. Para evitarlo no hay que olvidar protectores de calor tanto para utilizar el secador como a la hora de exponerlo a los rayos del sol

CORTES FAVORECEDORES

Para lucir un cabello blanco debemos darle un aspecto estiloso y 'resultón'. Llevarlo corto y a capas suele ser la opción preferida, ya que el cabello no se verá reseco en las puntas o con un aspecto envejecido. Los más demandados por las personas con canas son el corte bob, media melena con caída en la zona delantera, el long bob a la altura del hombro y el pixie cut, para las amantes del pelo corto.