Los alimentos de los que puedes obtener colágeno de manera natural

El colágeno es la proteína más abundante en el cuerpo humano y se produce gracias a la acción de unas células llamadas fibroblastos. Su función principal es la de crear y mantener las estructuras de los tejidos que forman el organismo, generando fibras resistentes, fuertes y flexibles conocidas como fibras colágenas. Esas fibras aportan elasticidad y firmeza ayudando así a mejorar el aspecto de la piel, fortalecer las articulaciones, las uñas, los huesos y el cabello. La producción de colágeno se reduce gradualmente provocando que surjan dolores en articulaciones y músculos, deterioro ocular, molestias bucales, pérdida de flexibilidad en la piel..etc.

Una alimentación equilibrada puede ayudarnos a alcanzar la dosis necesaria para mantener una vida activa y una piel tersa con el paso del tiempo. Para intentar contrarrestar en lo posible ese proceso, no podemos descuidar la ingesta de determinados alimentos. Te contamos cuáles te pueden ayudar a producirlo de manera natural.

ALIMENTOS RICOS EN COLÁGENO

HUESOS Y PATAS DE POLLO

Las patas de pollo, manitas de cerdo, huesos y sesos son algunos de los alimentos de origen animal con mayor proporción de colágeno. La jalea y gelatina de patas de pollo es cuatro veces más rica que la gelatina normal. El colágeno en la sangre ayuda a la cicatrización. Al romperse los vasos sanguíneos, éste actúa como un agente que atrae las plaquetas que reparan la lesión. A su vez, comer las partes de estos alimentos, promueve la elasticidad en la piel (la mantiene firme, es decir, reduce la aparición de arrugas), utre y fortalece los cartílagos, los cuales son esenciales porque unen los huesos a los ligamentos y músculos.

Los huesos de ternera o cerdo, por ejemplo, aportarán a la sopa todo su colágeno -que son proteínas de fácil aprovechamiento- adquiriendo forma de gelatina con el calor. En este sentido, las carnes también tiene aminoácidos suficientes para la producción de colágeno. Es preferible la carne magra como el pollo, el pavo o el conejo.

HUEVOS

El huevo también destaca como productor de colágeno. Concretamente en la membrana de la cáscara se asocia de forma muy particular un 40% de colágeno con otros componentes que potencian su acción como aminoácidos, lisozima, etc. Además el huevo contiene otros nutrientes que actúan en la formación de colágeno, como son vitaminas del complejo B, vitamina E, amino ácidos y azufre.

PESCADO AZUL

El pescado azul es rico en colágeno y su consumo tiene muchos beneficios añadidos. Además de ser un alimento bueno para tu salud cardiovascular, incluir dos días a la semana un plato de sardinas o un filete de salmón te ayudará también al cuidado de tu piel y tus huesos. Gracias a su alto contenido en ácidos grasos omega 3, previene la oxidación celular y actúa como un potente antiinflamatorio.

FRUTOS SECOS

Los frutos secos, al igual que el pescado, tienen una alta concentración de ácidos grasos omega 3, 6 y 9, por lo que también estimulan la producción de colágeno. Los más recomendables son los piñones, nueces, cacahuetes, almendras y pistachos.

AGUACATE

Lo curioso de este vegetal, es su semilla, por si no lo sabías, ella puede contener la misma cantidad de beneficios para tu salud que el mismo fruto.La semilla de aguacate es uno de los ingredientes más utilizados en el mundo de la cosmética por sus grandes beneficios para la salud, entre ellos el de sintetizar colágeno.

ZANAHORIA

La zanahoria contiene mucha vitamina A, la cual favorece la producción de colágeno en el cuerpo. Esto significa que se trata de una hortaliza antienvejecimiento. Muy útil para evitar las líneas de expresión y prevenir las arrugas.