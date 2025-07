Cómo controlar la sudoración excesiva: los alimentos que te ayudarán a refrescarte este verano

Llega el verano y la hiperhidrosis o como se conoce coloquialmente, sudoración excesiva, se convierte en un problema. Normalmente, se intenta combatir con baños de agua fría y jabón, pero al ser una sudoración excesiva no es suficiente. Aunque pueda parecer que no está relacionado, la alimentación es uno de los principales factores para reducirla y estos son los alimentos que no deben faltar en la dieta, ya que son ricos en agua y minerales, son fáciles de digerir y no aumentan la temperatura del metabolismo, no estimulan el sistema nervioso ni las glándulas sudoríparas, tienen propiedades calmantes y reguladoras y son bajos en grasas saturadas y ultraprocesados. Varios ejemplos pueden ser el pepino, la salvia, la merluza, el kéfir y la clara de huevo.

La salvia, la planta perfecta para reducir la hiperhidrosis

La salvia es una planta originaria de las montañas del sur de México y cuenta con varias propiedades que ayudan al organismo. La Agencia Europea del Medicamento afirma que es beneficiosa para la piel, la garganta y el tubo digestivo por ser antiinflamatoria. De hecho, también puede controlar la diarrea, otro de los grandes problemas del verano, ya que se cambian las rutinas, incluso los lugares de residencia, y esto afecta a la forma de ir al baño.

Las mujeres utilizan más que los hombres esta hierba porque en la etapa menopáusica ayuda con los sofocos y la sudoración, según el profesor Antonio Aguilar de la Facultad de Farmacología y Farmacia Clínica de la Universidad San Pablo de Madrid.

El pepino, alimento hidratante que frena la sudoración excesiva

El pepino está formado en un 95% por agua, así que es uno de los alimentos más hidratante y perfecto para frenar la sudoración excesiva. Además, cuenta con otros nutrientes esenciales como vitaminas A, B, C y K y minerales como magnesio, potasio y silicio. Sus antioxidantes tienen poderes antiinflamatorios y es un buen ingrediente para mejorar la digestión y previene el estreñimiento. Tampoco es calórico, favoreciendo la pérdida de peso.

No solo se ingiere, sino que se puede utilizar para reducir la hinchazón de nuestro rostro diariamente. Cada día se puede aplicar dos rodajas en los ojos para tener una mejor hidratación en la piel.

El batido que ayudará a controlar la sudoración

Con la sudoración excesiva se pierden sales minerales que si no las reponemos se puede llegar a sufrir homeostasia. Es la capacidad del cuerpo de mantener un nivel interno y estable a pesar de los cambios externos, uno de ello es las altas temperaturas producidas en verano. Este equilibrio se logra a través de los mecanismos que controlan los desajustes en la temperatura corporal, el pH de la sangre y los niveles de glucosa.

Todos estos desequilibrios afectan a la piel y el farmacéutico Carlos Nonay recomienda beber este batido, que llama electro-smoothie que ayudará a controlar la hiperhidrosis y recuperar los electrolitos de manera natural, sin recurrir a bebidas deportivas con edulcorantes artificiales y exceso de azúcares. Los ingredientes son: agua de coco, un plátano maduro, zumo de una naranja, un dátil y un poquito de espinacas. Se debe tomar después de una actividad física o cuando se crea que se ha sudado mucho.

Referencias bibliográficas