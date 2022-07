La enfermedad que padece el hijo del concursante de 'Supervivientes' Alejandro Nieto

Alejandro Nieto se ha proclamado ganador en una reñida final del reality 'Supervivientes', de la que era un claro favorito desde hace meses tras haberse superado en todos los escenarios que exigía el duro concurso. Entre saltos de alegría, gritos, abrazos y un sinfín de enhorabuenas, el 'salvaje', como lo apodan sus compañeros, pudo celebrar un triunfo que lo mantuvo superando duras pruebas durante tres meses. En un espacio en el que hemos conocido al ex Míster España de una forma muy diferente a como lo hicimos en 'La isla de las tentaciones', el modelo nos ha dejado ver su parte de superación, empatía y sensibilidad. Por ejemplo, hablando sobre su novia Tania o su hijo, que tuvo en otra relación cuando era muy joven.

El gaditano tuvo que abandonar otro reality,GH VIP, para estar al lado de su hijo de dos años ante unas importantes pruebas médicas, pues el pequeño sufría una grave enfermedad. Y hace tan solo unos días, el joven volvió a ser noticia tras hablar escuetamente de la historia de su hijo en su paso por el puente de las emociones. La gente se pregunta que enfermedad padece el pequeño al que Alejandro ha declarado como su debilidad y lo primero en su vida.

El propio concursante confesó que, al principio, no quería ser padre debido a su temprana edad, pero después la llegada de su hijo le cambió la vida completamente. El que fuera participante de 'Gran Hermano VIP' siente absoluta adoración por su primogénito y está completamente volcado en su educación.

Pero las emociones brotaron cuando el participante habló sobre la enfermedad de su primer hijo. Unas emociones que no terminó de controlar, ya que no quiso tocar el tema demasiado, aunque hace años ya contó públicamente que el pequeño fue diagnosticado de un cáncer poco después de nacer, por lo que tuvo que estar ingresado en el hospital durante un largo periodo de tiempo. "Lo hemos pasado muy mal, Lara", gritó descarnado por todo lo que el gaditano ha guardado dentro durante estos años.

De hecho, en 2016, cuando el niño tenía dos años, Nieto participó en el reality de 'Gran Hermano VIP' aunque lo abandonó a un paso de la final para estar presente en la última revisión médica del niño. Es lo poco que se sabe, ya que la madre del niño, primera novia de Nieto, y el propio concursante han pasado por varios escenarios que casi acaban en litigios judiciales.

En efecto, el joven andaluz acudió a sus redes sociales en una ocasión para lanzar un grito desesperado ya que no sabía absolutamente nada de su hijo. Por eso, el ganador de la última edición de 'Supervivientes', ya dejó claro que prefería salvaguardar la identidad e intimidad de su vástago y no mostrarlo en redes. "Yo contaría cada minuto que he vivido con mi hijo, pero quiero respetar a la madre de mi hijo y a éste. No quiero lucrarme con su enfermedad. No quiero dar pena. La pena ya la he pasado".

Poco más se conoce sobre el tipo de cáncer del que está diagnosticado ni tampoco sobre la evolución de la enfermedad que ha llevado al ex modelo a confesar que ''hubiera preferido estar en la cárcel como se ha dicho, o en cualquier otro sitio", recordando la dura experiencia de pasar las horas en la planta de oncología infantil.

Ahora, tras proclamarse justo vencedor del concurso, podremos seguir explorando la faceta más personal de Alejandro, que no se ha mencionado por el momento respecto a lo que hará con el premio de la edición o si lo destinará a alguna causa relacionada con la enfermedad de su hijo.