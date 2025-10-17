Pelo más fuerte: "Si se prolonga más de tres meses, apareciendo pérdida de densidad, no se trata de una caída otoñal"

Con la llegada del otoño, seguro que hemos notado que la almohada se llenaba de pelos e, incluso, que aparencían con más frecuencia en el cepillo. Sin embargo, es una de las causas más comunes y se experimenta una caída del cabello muy intensa. Esto se debe al ciclo de vida del folículo piloso. Realmente, comienza en agosto, pero no nos damos cuenta realmente hasta que volvemos a la rutina y se acaban las vacaciones.

Según explica la farmacéutica Helena Rodero, los folículos pilosos entran en fase telógena estacional al final del verano y a principio del otoño. Este patrón está influído por la cronobiología humana y la periodicidad anual del ciclo capilar, con un máximo de cabellos en telógeno y, por lo tanto, una mayor caída en estos meses".

Además, la exposición prolongada a la luz solar y la rediación ultravioleta contribuye a acelerar este proceso. La radiación puede inducir estres oxidativo, microinflamación folicular y daño en las célulalas madre del folículo. "También, los cambios en la duración del día y la intensidad de la luz afecta la regulación hormonal y los ritmos cirvcadianos, modulando la actividad mitótica y el ciclo folicular", añade.

Otros factores ambiantales y fisiológico también influyen, como puede ser el estrés térmico, la sudoración y las alteraciones en la microcirculación del cuero cabelludo. Esta caída capilar puede durar entre seis y doce semanas. Esta es más frecuente en mujeres que en hombres y, si se actúa a tiempo se puede combatir fácilmente. La alimentación también es muy importante. Si existe un déficit de vitaminas o minerales puede provocar una caída mayor.

Cuando deja de ser normal la caída del pelo

Si esta se prolonga más de tres meses, apareciendo pérdida de densidad o zonas visiblemente despobladas, desechamos que se trata de un proceso estacional, sin duda, sería una caída crónica o patológica. "En esta caso, debe evaluarlo un dermatólogo, tricólogo o farmacéutico si se trata de un efluvio telógeno, alopecia androgénica, deficiencia de hierro u otros micronutrientes o alguna patología autoinmune", explica.

Qué se puede incluir en una rutina capilar para tener un pelo más fuerte

En la actualidad, contamos con muchos productos que pueden ayudar a frenar la caída. La farmacéutica lo divide en tres bloques.

Estimulación del foliculo piloso con ingredientes como la cafeína, la biotina o el ginseng rojo coreano activan la microcirculación y estimulan el folículo, ayudando a prolongar la fase de crecimiento del cabello.

Reforzar la fibra capilar con péptidos, niacinamida y proteínas hidrolizadas.

Nutrición desde dentro con suplementos como vitamina B6, zinc, hierro, biotina, vitamina D, magnesio y extractos vegetales como la Serenoa repens. Se trata de un equilibrio hormonal que frene la caída y mejore la calidad del cabello.

Además, se deben evitar los moños tirantes, el cepillado excesivo y el abuso de herramientas de calor. Se debe insistir en la limpieza del cuero cabellido y una exfoliación una vez por semana. La piel del cabello se regenera por la noche, así que aplicar serums con niacinamida o pantenol antes de dormir es un acierto.