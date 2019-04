La piel, el órgano más expuesto

Sin embargo, el té con mayor propiedades antioxidantes es, sin duda, el té blanco . Esto se debe a sus grandes cantidades de catequinas, que detiene la oxidación y, por ende, el mal funcionamiento de órganos vitales en el cuerpo. Esta sustancia, asimismo, es muy adecuada para prevenir la caída del cabello, así como para tratar la dermatitis seborreica del cuero cabelludo. Y, por si no fuera suficiente, tomar té blanco fortalece y estimula la producción de elastina y colágeno .

En la alimentación, el agua ocupa un papel muy importante . La mayor parte del cuerpo humano está compuesto por este líquido, lo que implica que su ingesta debe ser alta. Una correcta hidratación no se conseguirá únicamente con la aplicación de cremas, sino que lo recomendable es tomar en torno a dos litros de agua al día , lo que ayudará a tener una piel más limpia y libre de toxinas.

Por otro lado, la ingesta de zanahorias supone una fuente importante de betacaroteno, un precursor de la vitamina A que contribuye a reducir la flacidez y las arrugas . Se recomienda su consumo antes de exponerse al sol para, así, conseguir un bronceado más duradero. Además, esta verdura tiene propiedades fotoprotectoras, lo que no implica bajo ningún concepto que comerla pueda sustituir el uso de cremas solares.

Por un lado, los cítricos y los frutos rojos poseen un gran aporte en vitamina C , considerada un potente antioxidante que interviene en la formación de colágeno, el responsable de evitar la destrucción celular y el envejecimiento prematuro. Otros alimentos ricos en este tipo de vitamina son las verduras como el pimiento, la col y el brócoli .

A través de la presión en frío de sus semillas, se extrae un aceite que está compuesto principalmente por ácidos grasos esenciales, como es el caso del ácido linoleico (de la serie omega 6) , además de contener antioxidantes y vitaminas A, C y E . Así, tiene un enorme poder contra los radicales libres causantes del envejecimiento, siendo un producto imprescindible que combate la aparición de las arrugas y reduce las manchas producidas por la exposición solar.

La lucha contra el paso del tiempo se ha convertido en un producto de compra y venta en las tiendas de estética con la producción de cremas antiedad, cuyo principio fundamental son la vitaminas A y C. Sin embargo, existen remedios naturales que no alcanzan los altos precios de las grandes marcas de belleza. La rosa mosqueta es una de esas alternativas.

Con ella no solo se previene efectos tan negativos como el cáncer de piel y los melanomas , sino que también se evita el envejecimiento excesivo de la misma, dando paso a las arrugas, las manchas y la excesiva resequedad.

La piel tiene memoria , y su cuidado ante los agresivos rayos uva es crucial. Por la variabilidad del tiempo en primavera, es fácil encontrar que un día está nublado, y al siguiente hace un sol que deslumbra. Por ello, y aunque la correcta hidratación de la piel ayudará a que no sufra enteramente los efectos del sol , también es importante usar siempre crema solar.

Cómo prevenir los síntomas de alergia primaveral

Pese a que se trata de la estación más bonita del año, la primavera suele causar una reacción bastante negativa en aquellos que padecen alergias estacionales, que no es más que una respuesta inmunológica ante ciertas sustancias que se manifiestas y multiplican durante estos meses, como es el caso del polen.

Este padecimiento puede manifestarse de innumerables formas: resfriados continuos, mucosidad excesiva, hinchazón y picor en los ojos, e incluso dermatitis, entre otros tantos. Debido a la incomodidad de estos síntomas, los más veteranos recurren a las vacunas y a los antihistamínicos, aunque esto no siempre es suficiente.

Para que la alergia no ataque de forma brusca, se recomienda no salir a las horas en las que la concentración de polen sea mayor, que es por la mañana y a las últimas horas de la tarde. Además, teniendo de guía las mismas horas, los expertos aconsejan no ventilar la casa en esos periodos, y así evitar que el polen invada el hogar.

Por otro lado, se recomienda no pasear por jardines, parques y demás establecimientos en los que haya muchas flores y vegetación, ya que lo idóneo, aprovechando la llegada del buen tiempo , son los paseos por la playa y los lugares libres de plantas.