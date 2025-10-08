La realidad de la predisposición al cáncer de vejiga: el sexo biológico y el tabaco, determinantes

El cáncer de vejiga es uno de los más frecuentes en el mundo y es, por ello, que se llevan a cabo tantos estudios. Los hombres tienen más posibilidades de desarrollarlo que las mujeres. Además, se debe sumar que el tabaco es el principal factor de riesgo en esta enfermedad y otras relacionadas con las vías respiratorias.

En estos momentos de las investigaciones se desconocen que factores biológicos influyen porque un cáncer tarda en desarrollarse décadas y estudiar un tejido sano es muy complejo, por lo que todavía no se ha llegado a comprender las primeras fases para poder medir mejor la predisposición, la prevención y el diagnóstico precoz.

Un estudio de la IRB de Barcelona en conjunto con la Universidad de Washington, han demostrado que tanto el sexo biológico como el tabaco influyen en la evolución de las células normales del tejido sano de la vejiga. De hecho, observan que las diferencias evolutivas están visibles.

Para realizar la investigación, se analizaron las muestras de vejiga de 45 donantes. Gracias a las innovaciones, pudieron detectar y cuantificar miles de mutaciones que son invisibles en las técnicas actuales. Esto significa que no se encuentra con los instrumentos adecuados para observarlo.

Entre los hombres y las mujeres estas diferencias en los clones es mucho mayor. En los hombres, algunas mutaciones de los genes relacionados con el cáncer mostraron una ventaja evolutiva y los clones que lo portaban se extendían incluso por el tejido sano.

Otra particularidad es que, los donantes mayores de 55 años que habían fumado en algún momento de su vida, contaban con mutaciones en el gen TERT, que es un elemento del ADN que reactiva la telomerasa, evitando el envejecimiento de las células y su división.

La propuesta de este estudio es entender la evolución del tejido sano que hasta ahora no se había podido estudiar y aportar una nueva visión sobre la transformación maligna. Además, también se podrían tener otras herramientas de predicción de riesgo y detencción precoz a través de un análisis de orina.

