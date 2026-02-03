El riesgo de afectación del virus de Nipah en España es bajo

El virus Nipah tiene muy preocupado a la OMS. Este se ha decretado en Bengala Occidental, cerca de Calcuta. Este no se trata de un patógeno nuevo, sino que es uno de los virus más letales y complejos que la ciencia analiza en estos momentos.

Una de las dudas principales es cómo se transmite este virus. A través de la saliva de los murciélagos que comen fruta se puede tranferir. Es peligroso porque es altamente contagioso y puede causar inflamación cerebral fatal o una enfermedad respiratoria en humanos. Los tipos de contagios son de forma directa, tanto en humanos como en animales o, simplemente, consumiendo alimentos contaminados.

Actualmente, no existe ni tratamiento ni vacuna. En 1998 apareció por primera vez y, en esa ocasión, llegó a afecta hasta a 300 familias, resultando fallecidas más de un centenar. Los primeros signos de infección aparecen después de tres o 14 días y los síntomas comunes son la fiebre, los vómitos y los fuertes dolores de cabeza. En los casos más graves, llegan a experimentar el síndrome respiratorio agudo.

En esta ocasión, el día 12 de enero las autoridades sanitarias de la India notificaron dos casos sospechosos de infección por virus Nipah, confirmados el 14 de enero. Ambos corresponden a trabajadoras sanitarias de una clínica privada en Kolkata, al norte de Calcuta, que presentaron cuadros clínicos graves. Una de las pacientes ha mostrado evolución favorable con retirada de la ventilación mecánica, mientras que la segunda permanece en estado crítico. Ante estos dos casos, las autoridades sanitarias locales han activado los protocolos de vigilancia, rastreo de contactos y control de infecciones hospitalarias.

Virus Nipah en España

En cuanto al riesgo en España, la probabilidad de afectación es muy baja, ya que no existen reservorios naturales, no se han registrado casos autóctonos ni importados, y la transmisión sostenida requiere condiciones epidemiológicas específicas ausentes en Europa.

Por tanto, la situación actual no supone un riesgo para la población europea, aunque se continúa realizando un seguimiento estrecho del evento, concluyen desde la Comisión de Microbiología de la Sociedad Española de Medicina de Laboratorio.

Es cierto que no se puede controlar al completo ni descartarse por la importancia de casos a Europa a través de viajeros infectados, aunque es un escenario poco probable. Otra característica más es que los murciélagos frugívoros del género Pteropus no existen en esta zona y, por lo tanto, se reduce mucho la transmisión posterior en el continente.

Otro viru transmitido por murciélagos

Unos investigadores en Bangladesh han estudiado algunas enfermedades infecciosas y han descubierto un nuevo virus transmitiado por murciélagos. Este es el ortoreovirus pteropino. Los cinco pacientes en los que se diagnosticaron habían consumido recientemente savia cruda de dátil. Este es un líquido dulce que se recolecta durante el invierno y que frecuentan estos animales.

Los sintomas son similares a los del virus del Nipah, pero las pruebas de PCR y serología lo descartaron. A través de la secuenciación por captura viral que es un método patentado desarrollado la Universidad de Columbia permite a los científicos a detectar todas la infecciónes virales conocidas en vertebrados, incluido los virus transmitidos por los murciélagos.

Actualmente, se trabaja para comprender los mecanismo de proapagación de los murciélagos a los humanos y los animales domésticos. Otro factor es la ecología más amplia de los virus emergentes transmitidos por murciélagos en las comunidades a lo largo de la cuenca del río Padma.