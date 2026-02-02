Pregabalina: qué es, cómo se debe usar el medicamento y sus efectos secundarios

La pregabalina se usa para aliviar el dolor neuropático, que es un dolor por los nervios dañados. Este se puede producir en brazos, manos, dedos de las manos, piernas, piesa o dedos de los pies si se tiene diabetes y neuralgia postherpética. También se puede usar para aliviar los dolores neuropáticos producidos por la médula espinal y tratar la fibromialgia.

Las cápsulas y la solución oral se usa para tratar algunos tipos de convulsiones en adultos y niños de un mes de edad y mayores. Este grupo pertenece a los medicamentos llamados anticonvulsivos. Como función principal tiene disminuir las señales de dolor que los nervios dañados del cuerpo envían al cerebro.

Estos se toman dos o tres veces al día, tanto con o sin alimentos. En concreto, la tableta de liberación lenta de pregabalina se toma una vez al día después de la cena. Eso si, se debe tomar siempre a la misma hora. Esta no se debe masticar, sino tomarla entera. Esta crea un hábito y no se debe tomar una dósis mayor a la prescrita por el médico.

Este fármaco no cura la afección, pero es cierto que la alivia muchísimo. El beneficio no es inmediato, pero si se toma durante varias semanas se notará el alivio. No se debe suspender su uso, sobre todo, si no se consulta por el médico que lo ha prescrito. Igualmente, se puede experimentar efecto secundarios.

Precauciones generales sobre la pregabalina

Si se es alérgico a este fármaco, el farmacéutico debe faciliar una lista con los ingredientes. Además, los medicamentos con y sin receta médica, las vitaminas y los suplementos nutricionales que se estarán tomando junto a ese medicamento.

Una de las grandes cuestiones es que se debe hacer si se olvida una dosis. La respuesta es sencilla, nada más se acuerde se debe tomar. Aunque si es el momento de tomar la siguiente dosis, se deberá saltar y seguir la dosificación regular. No se tiene que duplicar la dosis para compensar aquella que se omitió.

Si se trata de las tabletas de liberación lenta, la dosis que se olvidó se puede tomar antes de irse a dormir después de un bocadillo. Si esta se ha olivdado, la otra opción es tomarla al día siguiente después del desayuno. La siguiente deberá ser después de la cena y continuar el horario de la medicación normal.

Cuáles son los efectos secundarios

La medicación puede provocar efectos secundarios y pueden aparecer diferentes síntomas:

Cansancio.

Mareos.

Dolor de cabeza.

Boca seca.

Náuseas.

Vómitos.

Estreñimiento.

Gases.

Distención abdominal.

Estado de ánimo eufórico.

Problemas de habla.

Dificultad para concentrarse o prestar atención.

Dificultad para recordar.

Ansiedad.

Falta de coordinación.

Pérdida del equilibrio.

Temblor.

Espasmos musculares.

Debilidad.

Aumento del apetito.

Aumento de peso.

Dolor de espalda.

Cómo se debe almacenar este medicamento

Este fármaco es aconsejable que se guarde en su empaque original, siempre cerrado y fuera del alcance de los niños. Además, es aconsejable que esté a temperatura ambiente y lejos del calor excesivo y la humedad. Un ejemplo de no almacenamiento sería el baño.

El medicamento puede potenciar los efectos del etanol y el lorazepam, así como otros fármacos depresores del sistema nervioso central. Se trata de un efecto aditivo en la alteración de la función cognitiva y motora causada por la oxicodona.

La oxicodona se utiliza para aliviar el dolor intenso. Pertenece a una clase de medicamentos llamados analgésicos opioides, es decir, los que se conocen comúnmente como narcótícos. Su función princiapl es cambiar la forma en que el cerebro y el sistema nervioso responde al dolor.

