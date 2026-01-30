Silvia Severino, psicóloga, sobre vestir de negro: "Es tu mente hablando"
Este color forma parte de un escudo y es un medio de expresión para decir que se necesita paz
Tres consejos para disminuir el estrés crónico, según esta doctora experta en macrobiota
No solo existe la comunicación verbal y nuestras prendas y la elección del look dice mucho de nosotros. En esta ocasión, la psicóloga Silvia Severino explica cuál es el significado de vestir de negro. No es solo por moda y, realmente, significa más de lo que podamos imaginar. De hecho, desde la antigüedad ha tenido un patrón psicológico, social y cultural.
Siempre se ha asociado a un color neutro, pero puede dar un mensaje profundo sobre personalidad, estado emocional y la forma en que una persona desea ser percibida por los demás. Desde la psicología del color, este se asocia con el poder, la autoridad y el control. Quienes visten de negro con frecuencia suelen proyectar una imagen de seguridad y firmeza, incluso cuando internamente no se sientan así. El color funciona como una especie de armadura emocional: crea distancia, protege la intimidad y reduce la vulnerabilidad. Por esta razón, muchas personas eligen el negro en situaciones donde desean sentirse más fuertes, respetadas o menos expuestas al juicio externo.
También existe una relación entre el negro y la introspección. Psicólogos señalan que este color puede reflejar una tendencia a la reflexión profunda, al análisis y a la vida interior. No es casual que personas creativas, artistas o individuos con una sensibilidad emocional intensa se inclinen por vestir de negro. Para ellos, el color puede representar complejidad, profundidad y una forma de expresar emociones que no siempre se verbalizan.
En algunos casos, también se puede vincular con estados emocionales como la tristeza, el duelo o la melancolía. Culturalmente, el negro ha sido el color del luto en muchas sociedades, por lo que su uso puede ser una manifestación simbólica de pérdida, dolor o cierre de etapas. Sin embargo, desde la psicología contemporánea se advierte que no siempre debe interpretarse de forma negativa. Muchas personas visten de negro simplemente porque les genera calma, sensación de orden o estabilidad emocional.
Otro aspecto importante es el deseo de control y perfección. El negro es un color que estiliza, unifica y reduce lo visualmente innecesario. Personas con rasgos perfeccionistas o con una fuerte necesidad de control pueden preferirlo porque elimina distracciones y transmite una imagen pulida y estructurada. Además, al ser un color socialmente aceptado en casi cualquier contexto, reduce la ansiedad asociada a “qué ponerse”, lo que aporta una sensación de seguridad.
Desde el punto de vista social, vestir de negro también puede ser una forma de rebeldía o diferenciación. En determinados grupos, el negro simboliza rechazo a lo convencional, crítica al sistema o búsqueda de identidad propia. En adolescentes y jóvenes adultos, esta elección puede reflejar un proceso de construcción personal y afirmación del yo frente a normas establecidas.
La psicóloga Silvia Severino explica que el negro está relacionado con la necesidad de calma y protección emocional. Las personas que eligen negro no son frías ni distantes. "Suelen ser personas que sienten mucho, pero aprendieron a no mostrarlo", aclara. No buscan llamar la atención, sino sentirse seguras. El negro funciona como una especie de escudo. Ayuda a mantener la calma, a ordenar lo que se siente y a no exponerse de más. Habla de querer estabilidad en medio de tanto ruido. Es una forma silenciosa de decir, necesito paz, estar bien conmigo misma.
Referencias bibliográficas:
- Vídeo de la psicóloga Silvia Severino sobre por qué nos vestimos de negro según la psicología: https://www.tiktok.com/@silviaseverinopsico/video/7600139476815367427
También te puede interesar
Lo último
Contenido ofrecido por Quirónsalud
CONTENIDO OFRECIDO POR PHILIP MORRIS