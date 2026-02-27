Short-sleeper: Los expertos desmontan el mito de las cinco horas de sueño

En la actualidad, el sueño se ha convertido en un gran objeto de estudio. Con la era de la hiperconectividad, se ha desarrollado un concepto que es el short-sleeper que, no es más que la persona que duerme poco. La ciencia, sin embargo, explica que reducir el descanso a cuatro o cinco horas no es optimización, sino privación crónica con consecuencias neurológicas reales.

Sofía Rodríguez Moroder, odontóloga experta en patología del sueño, cuenta que esta narrativa es peligrosa. “El cerebro es un maestro del engaño. Cuando le robamos horas al sueño, perdemos la capacidad de juzgar nuestro propio deterioro. Es como un conductor con exceso de alcohol que asegura estar sobrio: su percepción dice que está al 100%, pero sus reflejos y su salud sistémica están bajo mínimos”.

La experta añade que durante el sueño se activa un proceso químico esencial de limpieza cerebral y orgánica que simplemente no se produce cuando dormimos menos de lo necesario. “Tú no lo notas, pero le estás pidiendo lo mismo a tu cuerpo con menos recursos. Es como darle menos gasolina y de peor calidad a un coche, pero exigirle la misma eficiencia. Cuando no dormimos lo suficiente, se acumulan sustancias como el cortisol y otros subproductos metabólicos que deberían eliminarse durante el descanso nocturno. Esa ‘basura química’ no liberada tiene un impacto directo en la salud”.

Además, la doctora desmonta uno de los mitos más extendidos: la supuesta recuperación del sueño durante el fin de semana. “Las horas que le robamos al sueño no se compensan simplemente durmiendo más dos días después. Es como si un día no comes y al siguiente decides comer el doble: no recuperas lo que tu cuerpo dejó de recibir en el momento en que lo necesitaba. Lo que el cuerpo padece y sufre, se queda. El déficit de sueño tiene efectos acumulativos que no se borran con un par de mañanas largas en la cama”.

Existe una mutación genética real —asociada al gen DEC2— que permite a un grupo minúsculo de personas funcionar correctamente con muy pocas horas de sueño. Pero la pregunta clave es: ¿cómo saber si perteneces a ese 1% o si simplemente estás forzando la máquina?

La Dra. Rodríguez Moroder propone una prueba de realidad basada en la autoobservación profunda, lejos de estímulos y exigencias externas:“Si haces un ejercicio real de relajación absoluta —sin tener que rendir cuentas a nadie, sin horarios, sin pantallas y conectado a prácticas de atención plena o meditación— y permites ‘resetearte’, la pregunta es: ¿tu cuerpo te pide dormir cinco horas o nueve? Ahí está la respuesta”.

La experta insiste en que no debe confundirse hábito con necesidad biológica: “Hay mucha gente que duerme poco igual que hay quien solo desayuna y cena. Eso es un hábito adquirido, no una necesidad fisiológica real. El cuerpo se acostumbra a sobrevivir con menos, pero no significa que funcione mejor”. Y añade que la verdadera referencia aparece cuando el organismo entra en estados profundos de regulación del sistema nervioso: “Cuando una persona alcanza un estado real de relajación —vinculado a la meditación, la respiración consciente o la atención plena— es cuando el cuerpo expresa su necesidad auténtica de descanso. Si en ese contexto si uno siente que no necesita más horas de sueño, podría existir una base genética. Pero si al soltar la carga mental el cuerpo se desploma y necesita muchas más horas, lo que hay es una deuda de sueño acumulada”.

Dormir no es un lujo, es el momento en que el sistema glinfático realiza la "limpieza de residuos" del cerebro, eliminando toxinas asociadas al Alzheimer y otras enfermedades. "Al dormir solo 5 horas, dejas esa limpieza a medias. No es solo que estés cansado, es que tu cerebro está funcionando entre desechos metabólicos", explica la experta.

Como experta en odontología del sueño, la Dra. Rodríguez Moroder destaca que el cuerpo grita lo que la mente ignora. Señales físicas en la consulta delatan al falso short-sleeper:

Bruxismo y desgaste dental: La tensión de un sistema nervioso que nunca desconecta.

La tensión de un sistema nervioso que nunca desconecta. Respiración oral y ronquidos: Signos de que el cerebro no se oxigena correctamente durante la noche.

Signos de que el cerebro no se oxigena correctamente durante la noche. Alteración metabólica: La falta de sueño dispara el hambre de ultraprocesados y el riesgo de diabetes.

Para la doctora Sofía, el descanso debe dejar de verse como una debilidad. "Presumir de dormir poco es como presumir de no comer. El sueño es una necesidad biológica innegociable, no un lujo que podamos recortar para ser más productivos", sentencia Rodríguez Moroder.