Un estudio demuestra que existen cambios neuronales similares al Alzhéimer relacionados con el herpes labial

Cuando aparecen pequeñas ampollas dolorosas o llagas alrededor del labios y, en menos ocasiones, en la nariz y el mentón, sin duda algunas, se trata del virus del herpes labial. Una infección común causada por el virus del herpes simple tipo 1. Este se transmite con facilidad por el contacto directo como pueden ser besos o compartir objetos personales. Una vez que entra en el organismo puede volver a aparecer por el estrés, fiebre o exposición intensa al sol o cuando bajan las defensas. No suele ser grave en personas sanas, pero puede resultar molesto y, actualmente, no tiene una cura definitiva, pero existen tratamientos antivirales que ayudan a reducir la duración y la intesidad durante el brote.

En un reciente estudio de un equipo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) se comprobó que en un modelo experimental, el virus del herpes labial provoca alteraciones comparables a las que se observan en personas que padecen Alzheimer. Esto no implica necesariamente que desencadene en la enfermedad, según matizó el grupo de investigadores.

Este se desarrolló a través del sistema avanzado de cultivo en tres dimensiones que reproduce de forma más precisa el comportamiento del tejido neuronal humano. Tras exponer las neuronas al virus, los investigadores detectaron modificaciones en procesos celulares vinculados a la neurodegeneración y a la acumulación de proteínas asociadas a esta enfermedad.

Los autores han insistido que es una investigación básica y los resultados deben interpretarse con cautela. El alzheimer es una patología que depende de muchos factores genéticos, ambientales y biológicos y la presencia del virus por si sola no lo determina. Igualmente, aporta muchas pistas sobre como determinados agentes infecciosos podrían interactúra con mecanimos implicados en la degeneración neuronal. Sin duda, resultan clave en las fases de estudios más tempranas del daño cerebral, siendo beneficioso para futuras estrategias preventivas o terapéuticas.

Entre las principales causas de reactivación se encuentran el estrés físico o emocional, la fiebre, la exposición intensa al sol, los cambios hormonales, la fatiga y un sistema inmunológico debilitado. Algunas personas presentan brotes después de infecciones respiratorias, intervenciones dentales o periodos de falta de sueño. No todas las personas infectadas desarrollan síntomas visibles, pero aun así pueden transmitir el virus.

En cuanto a la edad, el herpes labial puede afectar a cualquier grupo etario. Muchas personas adquieren el virus durante la infancia por contacto familiar cercano. Sin embargo, los brotes recurrentes suelen observarse con mayor frecuencia en adolescentes y adultos jóvenes, etapas en las que el estrés, los cambios hormonales y el estilo de vida pueden favorecer la reactivación. En adultos mayores también puede aparecer, especialmente si existe debilitamiento del sistema inmunitario.

Respecto al sexo, hombres y mujeres pueden verse afectados por igual en términos de infección. No obstante, algunos estudios sugieren que las mujeres podrían experimentar brotes con mayor frecuencia debido a variaciones hormonales relacionadas con el ciclo menstrual. En general, el herpes labial es una afección extendida y recurrente, pero suele ser leve y autolimitada en la mayoría de los casos.