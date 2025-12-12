Tromboembolismo pulmonar: "Si se detecta de forma precoz, el pronóstico suele ser muy bueno"

El músico Robe Iniesta, ex líder del grupo de rock Extremoduro, falleció el pasado miércoles a los 63 años. Hace un año, se retiraba de los escenarios y cancelaba los conciertos de despedida de la gira Ni santos ni inocentes a causa de un tromboembolismo pulmonar. Así que es un buen momento para conocer en qué consiste esta enfermedad y cuáles son las medidas de prevención y los tratamientos que existen en la actualidad.

También se le conoce con las siglas TEP y ocurre cuando un coágulo se forma habitualmente en las venas de las piernas. Este trombo se desplaza como las venas. "El corazón, a través del sistema venoso, conecta con los pulmones, pues ese trombo llega a las arterias de los pulmones, produciendo una obstrucción del flujo sanguíneo a ese nivel", índica el doctor Diego Segura Rodríguez, vocal de la Asociación de Cardiología Clínica de la Sociedad Española de Cardiología (SEC)

Esto es lo que se conoce como tromboembolismo pulmonar. Ese coágulo tapa las arterias del pulmón y se produce una obstrucción en el intercambio del oxígeno. Este va de las vías respiratorias a los alveolos, por donde se conecta la vía respiratoria con la sanguínea.

Cuáles son los síntomas frecuentes del tromboembolismo pulmonar

No en todas las personas se presenta de la misma firma, ni se dan todos a la vez. "El más común suele ser una sensación de falta de aire repentina muy brusca", aclara el doctor Diego Segura Rodríguez, vocal de la Asociación de Cardiología Clínica de la Sociedad Española de Cardiología (SEC). También se puede notar como un dolor muy fuerte en el pecho, que aumenta o empeora al respirar profundamente. A veces, cuando ese trombo tiene más gravedad y tapa muchas arterias del pulmón, se dificulta totalmente el paso de la sangre y producir una pérdida del conocimiento. Eso es lo se conoce en medicina como un síncope.

En las personas mayores a veces pueden ser muy sutiles. Sin duda, son síntomas que a veces se comparten con otras patologías, como puede ser un infarto de miocardio o una insuficiencia cardíaca.

Qué factores de riesgo aumentan la probabilidad de desarrollar el tromboembolismo pulmonar

Existen varias situaciones que favorecen la aparición de un tromboembolismo pulmonar. Algunas se pueden evitar y otras, simplemente, son genéticas.

Cuando la sangre se queda sin moverse o con un movimiento lento, por ejemplo, cuando estamos mucho tiempo inmovilizados porque hemos tenido algún golpe y tenemos que guardar mucho reposo en cama. Los profesionales, para que no se formen coágulos, recomiendan un tratamiento de Heparina.

Otros factores que pueden aumentar la formación de coágulos o que esa sangre se haga más espesa es el cáncer. Determinados tipos de cáncer hacen que esa sangre se inflame y se formen coágulos. Además, otro factor de riesgo puede ser el tabaco. Este es evitable y puede producir esos coágulos. También algunos tipos de tratamientos hormonales pueden favorecer. En algunas ocasiones, la causa está en la genética individual que tenemos. Aunque, como explica el doctor, esto es lo menos frecuente.

Qué tratamientos existen sobre el tromboembolismo pulmonar

Para disolverlo, tenemos que poner un tratamiento que es anticoagulante. Inicialmente, cuando se detecta esta patología se suele poner Heparina durante al menos seis meses y, en algunas personas, de forma crónica. También hay alternativas orales para evitar los pinchazos.

Uno de los más clásicos es el llamado Sintrom, que se hace en Ocumarol. Actualmente, se prefieren otros anticoagulantes orales directos, que son mejor tolerados por los pacientes y tienen menos interacciones con los alimentos, otros fármacos y tienen menor riesgo de hemorragia. El mejor tratamiento es aquel que busca el equilibrio entre que disuelva el trombo y que no nos aumente el riesgo de sangrado.

Según cuenta el doctor Diego Segura, en el Hospital San Cecilio, "en pacientes que tienen unos trombos muy graves y que pueden tapar todas las arterias del pulmón, nosotros mediante cateterismo podemos pasar un catéter hasta donde está el coágulo en el pulmón y aspirarlo para extraer el coágulo de forma mecánica". Eso no es lo más común y solo se hace en las situaciones en las que se suele llamar un tromboembolismo masivo.

Qué complicaciones a largo plazo pueden aparecer tras un episodio de tromboembolismo pulmonar

En general, "es una patología que si se detecta de forma precoz, de forma rápida, y se trata con la anticoagulación, el pronóstico suele ser muy bueno y la mortalidad es muy baja en el corto plazo". Para ello, se debe prevenir esas situaciones que nos han expuesto a desarrollar estos coágulos en las piernas, como puede ser evitar la inmovilidad prolongada, hidratarnos muy bien, intentar si tenemos cirugía traumatológica ponernos la heparina, siempre bajo supervisión médica y evitar el tabaco.

Si los trombos son muy grandes y no se consiguen disolver completamente, a veces se queda lo que se llama una hipertensión pulmonar residual. Su síntoma más característico es disnea por los esfuerzos. Para ello, existe tratamiento y a todos los pacientes que tienen un tromboembolismo pulmonar se les hace un seguimiento a corto y medio plazo e, incluso, a largo plazo para vigilar que no desarrollen esta hipertensión pulmonar.