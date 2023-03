La Aemet confirma un arranque de Semana Santa en Sevilla sin lluvias y con calor

El arranque de la Semana Santa de Sevilla 2023 será seco y con calor. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) confirma lo que los modelos meteorológicos habían previsto días atrás para el comienzo de la fiesta religiosa, que se desarrollará sin tener que estar mirando a los cielos. Una estabilidad que, en principio, se mantendrá para el resto de jornadas, aunque aún es pronto para conocer cómo será la segunda parte, cuando la nubosidad podría incrementarse, sin que ello significara un riesgo de lluvia considerable.

No habrá que estar pendiente del tiempo desde el Viernes de Dolores al Domingo de Ramos, salvo para conocer los grados que marcarán los termómetros. Las cofradías que salen estos días contarán con una meteorología estable, aunque con temperaturas más altas de lo habitual.

Así lo ha confirmado Juan de Dios del Pino, delegado de la Aemet en Andalucía, Ceuta y Melilla, a preguntas de Diario de Sevilla. "Todo indica que los primeros días no a va a haber lluvia y hará más calor de lo normal para esta fecha del año", explica el meteórologo, quien incide en que "el Viernes de Dolores podrían caer algunas gotas, pero sólo en la sierra".

La estabilidad de los primeros días

Estas posibles precipitaciones se deben a la entrada de una borrasca por el noroeste de España, cuya influencia apenas se dejará sentir en la provincia de Sevilla, excepto en los municipios situados en altas latitudes. Se trataría, en todo caso, de lluvias muy débiles y dispersas. Esta pequeña inestabilidad desaparecerá el Sábado de Pasión y el Domingo de Ramos, cuando predominará el buen tiempo. Dicha tónica se mantendrá el Lunes Santo.

Del Pino avanza que para el Martes y Miércoles Santo el riesgo de lluvia será mínimo, sólo del 10%. Un pronóstico que llena de esperanza a las cofradías del Martes Santo, que llevan cuatro años sin salir, debido a la pandemia y a las precipitaciones de 2022.

Para el Jueves y Viernes Santo este porcentaje se eleva al 25%, aunque el delegado de la Aemet explica que sigue siendo una cifra muy baja, que se traduce en cielos nubosos pero sin apenas probabilidad de que el agua haga acto de presencia. No obstante, el pronóstico para la segunda parte de la Semana Santa tiene aún un grado de confianza muy bajo. "Aún es demasiado pronto", mantiene este meteórologo.

Seca y cálida

Para la próxima semana y para la Semana Santa, el modelo IFS en su predicción extendida prevé un comportamiento en Andalucía, más cálido y seco de lo normal para la época del año. pic.twitter.com/Qh3jFHVuwq — AEMET_Andalucía (@AEMET_Andalucia) March 24, 2023

La Aemet Andalucía, en su perfil de Twitter, ha publicado la predicción del modelo IFS (basado en los parámetros de presión, precipitación, viento, nubosidad y temperatura), según el cual los próximos días y la Semana Santa estarán marcados en la comunidad autonóma por un comportamiento "más seco y cálido de lo normal para esta época del año". Del Pino aclara que tal calificación no se traduce en que no vaya a llover, sino que, en caso de precipitaciones, "no caerán más de 20 litros por metro cuadrado".

Según la climatología del periodo 1951-2022, entre el 2 y el 9 de abril (8 días según Semana Santa 2023), en la gran mayoría de las localidades de Andalucía suele llover de media entre 1 y 3 días. Por ejemplo:▪️ 2,3 días en Sevilla y ▪️ 1,7 días en Málaga pic.twitter.com/7dUP5smmeT — AEMET_Andalucía (@AEMET_Andalucia) March 22, 2023

También este perfil ha publicado una serie histórica (desde 1951 a 2022) sobre los registros meteorológicos en Andalucía entre el 2 y el 9 de abril, fecha que coincide este año con la Semana Santa. En el 23% de las ocasiones no ha llovido ningún día, en el 17,8% lo ha hecho un día, en el 16,4% dos jornadas y en el 15,1%, tres. Por tanto, en más de 70 años, en dicho periodo, sólo ha llovido dos días a lo sumo en el 57,5% de los años, por lo que se puede calificar dicha semana de "seca". Todo hace indicar que este dato no variará mucho en 2023.