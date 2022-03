Carlos Colón recibe la ‘Saeta de Oro’ de la Cadena Cope por su fecunda trayectoria

Reconocer la extraordinaria contribución que a través de la literatura y el cine ha realizado a la Semana Santa de Sevilla, redundando en la difusión literaria y cinematográfica de la fiesta mayor de la ciudad alejada del tópico y el folklore. Carlos Colón, consejero editorial y articulista de Diario de Sevilla, ha recibido en la noche de este martes la Saeta de Oro de la Cadena Cope, máxima distinción cofradiera que la emisora entrega cada año, desde 1994, para reconocer a instituciones, personalidades, hermandades y entidades vinculadas a la Semana Santa de Sevilla por su difusión religiosa y cultural y su labor social. Colón recogió esta distinción en presencia del arzobispo, monseñor Saiz; y el alcalde, Antonio Muñoz; o la consejera de Cultura y Patrimonio Histórico, Patricia del Pozo, entre otras autoridades y hermanos mayores.

Carlos Colón es uno de los mayores conocedores de la Semana Santa de Sevilla. Cuenta con centenares de artículos publicados en Diario de Sevilla dedicados a las hermandades y cofradías, así como varios libros publicados sobre las fiestas mayores de la ciudad, como Dios de la Ciudad o la Guía de la Semana Santa. Fue guionista de la película Semana Santa de Manuel Gutiérrez Aragón y, en la última década, ha dirigido más de una decena de películas para las hermandades, como Amargura, Sevilla en sus manos al Señor del Gran Poder o Luz y gracia de Sevilla para la Macarena. Es hermano del Silencio, el Calvario, la Macarena, el Gran Poder, el Amor, la Amargura, Santa Genoveva y el Valle.

Tras imponerle la insignia el arzobispo, Colón desgranó lo que significa para él la Semana Santa a través de sus principales devociones. Tuvo unas sentidas palabras para Carlos Schlater, José Manuel del Castillo, Manolo Toro y Chano Amador, históricos conductores de Saeta; y repasó las señales que inequívocamente conducen hacia una nueva cuaresma. Entre ellas, el propio programa de radio: “Y cantaba Centeno… Y oíamos ‘breve, sentida, popular y sonora como la saeta misma es esta revista que llega a tus oídos, como una ofrenda al Redentor y a Su Madre Santísima y un tributo a Sevilla, la ciudad que amando y llorando supo crear eso tan indefinible que es la cofradía’… Y empezaba Saeta… Y ya era cuaresma. Tan hincada en nuestra memoria y en las entrañas de Sevilla está Saeta, que goza del privilegio de formar parte de esta santa confusión, tan nuestra, entre Sevilla y Dios o entre Dios y Sevilla”.

Colón profundizó con sus palabras en la unión indisoluble entre Dios y Sevilla, que es su propia Semana Santa y que tiene su perfecto eco en el programa Saeta conducido hoy por Paco Robles y Pedro Domínguez: “Esta es vuestra herencia, el legado de sus creadores: hablar de Semana Santa con sevillanía, es decir, con rigor no pedante, religiosidad no beata, respeto no servil y gracia nunca grosera. Porque todo lo que tiene que ver con la Semana Santa, también la información, de Dios trata. Y como a Dios corresponde tiene que ser tratado”.

Por lo que significa Saeta –un programa que Colón ha escuchado desde niño– el homenajeado se mostró muy agradecido. El capítulo de agradecimientos fue extenso. Desde Juan Lebrón, que como productor le dio la posibilidad de unir el cine y la Semana Santa, sus dos grandes pasiones; a Antonio Ríos, quien le hizo pregonero; o José Joly y José Antonio Carrizosa, editor y director de Diario de Sevilla, periódico en el que publica sus excelentes artículos desde hace 22 años.