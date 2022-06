¿Por qué la Esperanza de Triana hizo un giro de 360 grados en San Pablo?

Una imagen muy llamativa la que pudo verse en la Madrugada del Viernes Santo de 2022 en la calle San Pablo. El público observaba atónito como el paso de palio de la Nuestra Señora de la Esperanza de Triana giraba sobre sí mismo en mitad de la calle, haciendo un giro de 360 grados, a la altura de la puerta por la que salen los pasos de la Parroquia de la Magdalena.

Antes, la banda de música de María Santísima de la Victoria había interpretado dos marchas: Amarguras y Mi Amargura, mientras que el paso apenas avanzaba unos metros. La cofradía no puede avanzar más y se ve obligada a comprimir su cortejo para dejar el paso expedito a la Hermandad del Gran Poder, que atraviesa desde la calle Zaragoza a Gravina por Puerta de Triana en su regreso a San Lorenzo.

Este momento de la pasada Semana Santa ha sido recogido por la productora Neflicofrades. En el vídeo puede verse una bulla de nazarenos de terciopelo verde, mientras a lo lejos, de forma transversal, cruzan los capirotes negros de la cofradía del Gran Poder.

La cruz de guía había llegado a la Campana cuando todavía tenía que pasar el palio de la Macarena y la Hermandad del Calvario. Toda la cofradía, compuesta por unas 3.000 personas, quedaba comprimida en un espacio de 500 metros, comprendidos entre la calle San Pablo y la Plaza de la Campana. Un parón de 45 minutos que sufrió toda la cofradía, a pie parado.

Juan Manuel López, capataz del palio de la Esperanza de Triana, decidió dar una vuelta completa ante la imposibilidad de avanzar, como un recurso para evitar que los costaleros se enfriasen. La cuadrilla ya realizó esta maniobra tras su salida de la Capilla de los Marineros, y la repite en alguna ocasión a lo largo de su recorrido.

Madrugada de 2023

El pasado mes de mayo se reunieron los seis hermanos mayores de las hermandades de la Madrugada del Viernes Santo, para comenzar a preparar la Semana Santa del próximo año. Se tomará como base la Madrugada del 2017, desechándose por tanto la solución provisional adoptada para el año 2018, que se mantuvo en 2019 y 2022.

El hermano mayor de la Esperanza de Triana, Sergio Sopeña, ha sido muy claro en sus últimas declaraciones al respecto. "Reivindicaremos nuestro lugar histórico en la nómina de esta jornada, poniendo en valor tanto nuestro sacrificio en el cruce con otras cofradías como la renuncia realizada en los últimos años a mantener nuestro itinerario histórico".

En varias ocasiones Sopeña ha comentado el enorme esfuerzo que realiza la corporación trianera en su itinerario de ida. "No conozco a ninguna hermandad que haga el sacrificio de estar 45 minutos vestidos de nazarenos, a pie parado, literalmente, todo el cortejo; incluso hay veces que el paso de la Santísima Virgen tiene que ser levantado para que los costaleros no se enfríen, y no se mueve del sitio", afirmaba en entrevista concedida a PTV Sevilla el pasado mes de diciembre.