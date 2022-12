La Hermandad de la Estrella advierte de la dificultad de cumplir el horario del Domingo de Ramos

Una situación complicada. La Hermandad de la Estrella advierte de las dificultades que puede tener el próximo Domingo de Ramos para cumplir con los horarios establecidos por el Consejo de Cofradías en la remodelación de la jornada. En un comunicado a sus hermanos, la corporación asevera que en las distintas reuniones ya había comunicado la "imposibilidad" de recogerse a las 3:00, hora máxima establecida en los criterios del Consejo para la reforma de las jornadas. Además, indica que sólo podrá dejar libre el Paseo de Colón si no se acumulan retrasos en el día, aunque se compromete a aumentar la velocidad de regreso. En cualquier caso, la cofradía reitera su "compromiso" para el buen discurrir de la jornada.

La corporación señala en su comunicado que si bien aceptó la propuesta para reformar el Domingo de Ramos, en la que retrasa un puesto en la nómica, hizo saber tanto al delegado de día, Javier Bonilla, como al presidente del Consejo, Francisco Vélez, "la imposibilidad material de adelantar la hora de entrada 15 minutos (a las 3 de la mañana), cuando con la nueva disposición en la nómina del Domingo de Ramos nuestra hermandad retrasa su entrada en carrera oficial 17 minutos respecto a años anteriores, al pasar al penúltimo lugar".

Aclara la hermandad que esa reunión se les habló de flexibilidad horaria en el regreso a la capilla," aspecto que no queda recogido en lo expuesto por el Consejo de Hermandades". Sólo se instaba a la hermandad -añade- a no ocupar el Paseo Colón más allá de las tres de la mañana, "lo que sólo sería posible si la jornada no deja retraso".

La Hermandad de la Estrella incide en que "está dispuesta a volver a su capilla con un mayor ritmo de paso", de manera que pueda acercarse al tiempo indicado por el Consejo, pero revela que "ninguna hermandad de Triana recorre ese mismo espacio en el tiempo que se nos ha asignado".

La cofradía trianera aclara a sus hermanos que el Consejo "recordó reiteradamente" que estos cambios se realizarían por este año "a modo de prueba" y en el caso de no solventar el problema del Domingo de Ramos, "se buscaría otra solución". Por último, deja claro que "en ningún momento" la Hermandad de la Estrella "se ha comprometido" a entrar a las tres de la mañana, "como han indicado algunos medios de comunicación".

La junta de gobierno de la Hermandad de la Estrella, no obstante, reitera su compromiso con sus hermanos y con la Iglesia en Sevilla, "por lo que hará todo lo que esté en su mano para el buen discurrir del próximo Domingo de Ramos".