Isabel Sola anuncia las Fiestas de Primavera con un cartel plagado de lirismo y metáforas

Isabel Sola pintará el cartel de las Fiestas de Primavera de Sevilla

"Uno de los carteles más difíciles a los que me he enfrentado por la necesidad de reflejar muchas cosas y sentimientos". Isabel Sola he presentado un cartel repleto de lirismo para anunciar las Fiestas de Primavera con el que ha regresado a la abstracción de su primera época. Todas las fiestas están recogidas en esta obra que incorpora elementos como el albero en las letras de Sevilla y en el ruedo de la plaza de toros. El cartel está realizado con acrílico y óleo sobre tabla.

El cartel está, además, plagado de detalles, como diversas imágenes o las flores de la primavera. Tiene dos lecturas, como ha explicado la pintora durante su presentación. Una de cerca, con la imagen de la mujer de flamenca, cuyo vestido encierra la trama urbana de la ciudad; y una de lejos, con las visiones más veladas que se pueden ir descubriendo con una observación más detenida.

"Se trata de una alegoría a Sevilla en la que aparece una mujer con un traje de flamenca, que es un símbolo, un elemento de transformación, de adaptación. Se trata de una metáfora de la vida, ya que también necesita una transformación para su desarrollo", ha explicado Isabel Sola.

También aparece la Giralda como otro símbolo de la ciudad que une la tierra con el cielo. Las flores que anuncian la primavera, como el azahar, la jacaranda; o las espigas del Corpus. La noria de la Feria y los fuegos artificiales también están presentes, como la conmemoración del 500 aniversario de la vuelta al mundo de Magallanes y Elcano. El Cachorro, el Gran Poder, el Cristo de los Gitanos; la Virgen del Valle, la de los Ángeles y la Estrella; la Macarena y la Esperanza de Triana están escondidas en este cartel que está basado en la ondulación del No8Do, emblema de Sevilla.

Isabel Sola, que también ha pintado este año el cartel de la Cabalgata de los Reyes Magos, ha sido presentada por el profesor de Bellas Artes, Juan Antonio Huguet, en un acto en el que también ha participado el delegado de Fiestas Mayores del Ayuntamiento, Juan Carlos Cabrera.