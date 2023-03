Juan Carlos Cabrera: "Ya tocaba hacer una reordenación de la Semana Santa"

Jueves de Pasión. Apenas quedan unas horas para que los primeros nazarenos pisen las calles de la ciudad en una nueva Semana Santa. La agenda del delegado de Fiestas Mayores, que también tiene en su cartera la Seguridad o la Movilidad, es frenética. Tiene actos prácticamente cada media hora, desde bien temprano hasta la noche. En un hueco, se sienta a repasar con Diario de Sevilla las principales novedades de la inminente celebración. Siempre atento al teléfono y las cuestiones de última hora. Aplaude la reforma acometida por el Consejo para este año, entre ellas la reestructuración de la calle Sierpes. Defiende las medidas de seguridad desarrolladas y muestra cierta preocupación por el sol y las altas temperaturas que se anuncian para los primeros días. Aunque, asegura, el Ayuntamiento lo tiene todo dispuesto para vivir una Semana Santa de esplendor en la que la guinda será la procesión del Santo Entierro Grande.

Semana Santa de sol, mucho calor, cambios en muchas jornadas… ¿Está más preocupado que otros años?

Estoy igual de preocupado que siempre. Con la misma responsabilidad de otros años. Esta Semana Santa llega con cambios importantes en lo que son los horarios e itinerarios. Eso nos han llevado a la revisión de nuevas calles. Es verdad que también esperamos unas altas temperaturas en la primera parte de la Semana Santa… Pero como digo, la afronto con la misma responsabilidad, ilusión y ganas de que podamos vivir una Semana Santa esplendorosa. Además los nuevos recorridos nos van a dejar nuevas y destacadas estampas.

El Domingo de Ramos, vista la afluencia de personas de los últimos fines de semana en el centro, puede ser multitudinario. ¿Habrá medidas extraordinarias?

Efectivamente. El Domingo de Ramos es la jornada más difícil de todas. Es el día que hay más presencia de personas. Todos lo vivimos de manera muy esperada. Es verdad que este año nos acompaña el buen tiempo y hay una máxima expectación. Eso siempre es bueno, porque la Semana Santa no se puede vivir sin su público y sin que las calles estén llenas. Preocupa el sol y las altas temperaturas que pueda haber. Pero está todo dispuesto por parte de Protección Civil. También habrá puestos de agua de Emasesa. Lo tenemos todo preparado para vivir una Semana Santa pletórica.

Este año, además, tenemos el añadido del Santo Entierro Grande. Una jornada en la que habrá 20 procesiones en unas calles que estarán abarrotadas. ¿Cómo se afronta?

Desde el máximo esfuerzo. Redoblando los efectivos. Teniéndolos a todos disponibles para que podamos vivir una jornada esplendorosa en la que habrá que atender muchos kilómetros de calles por toda la ciudad. Tenemos ganas de vivir este acontecimiento que se hace cada cierto tiempo. Y desde el Ayuntamiento, como el resto de las administraciones, lo debemos tener todo dispuesto.

¿Está satisfecho con la reforma de Sierpes?

Es de agradecer el esfuerzo que ha realizado el Consejo de Hermandades, comprendiendo lo que para muchas familias supone haber pedido un sitio en el que veían la Semana Santa y compartían momentos con otras personas. Estamos desplazando a estas familias a otros lugares, con lo que supone desde el punto de vista emocional. Pero en este caso, hay que reconocer que tocaba hacer una remodelación de la calle Sierpes para favorecer el tránsito no sólo de las hermandades, la comodidad de las personas y tener las vías de evacuación más libres para cualquier incidencia que se pudiera producir. Desde el Ayuntamiento respaldamos las medidas del Consejo.

Y con el resto de cambios en los días, ¿está satisfecho?

Este delegado venía advirtiendo de la necesidad de que había que abordar una remodelación de la Semana Santa en cuanto a horarios e itinerarios para evitar los famosos cruces o tapones. Ya no se cabía en las calles por el elevado número de nazarenos, que afortunadamente se siguen incrementando. Tocaba hacer una reordenación en la que ganáramos espacio. Porque las calles no aumentan. Los nazarenos, sí. Efectivamente, ya tocaba. La reordenación de la calle Sierpes era algo que el Ayuntamiento venía reclamando. Las reformas de los días se han hecho se han hecho con la base de unos estudios complejos por parte del Consejo. No obstante, el propio Consejo ha dicho que se revisarán de cara al próximo año para incorporar las modificaciones que sean necesarias.

En la Madrugada parece que no hay manera. ¿Sería viable que el Gran Poder regresara por Francos entre el Silencio y la Macarena?

Es un tema en el que el Ayuntamiento no va a entrar. La organización de las jornadas compete al Consejo. Se comenta en ocasiones que el Cecop se mete en algunas cuestiones de reestructuración o, por ejemplo, en el frustrado recorrido común del Santo Entierro Grande. Pero tengo que decir que no es así. El Cecop lo que hace es visar u opinar sobre lo que el Consejo dispone tras las conversaciones con los hermanos mayores. Ahí el Ayuntamiento no se va a pronunciar nunca porque no nos compete.

Una de las medidas más polémicas de los últimos años es la llamada ley seca. Este año se ha flexibilizado un poco tras las quejas de la hostelería y muchos usuarios.

Hemos entendido que determinados establecimientos, con una serie de medidas, pueden estar abiertos para dar café, chocolate, churros... No son tantos los negocios que se podían ver afectados por rebajar el horario de cierre. Muchos por propia iniciativa ya no abrían en la Madrugada. Hemos flexibilizado la norma entendiendo que podemos dar un mejor servicio a los ciudadanos, pero sin vender alcohol. El alcohol no casa bien con la Semana Santa. A los antecedentes me remito. Agradezco a la Asociación de Hosteleros esa comprensión y que colaboren con el Ayuntamiento y la ciudad para tener una Semana Santa mejor.

¿Considera un riesgo que la seguridad de la Semana Santa se convierta en tema de debate electoral?

Siempre es muy fácil hacer declaraciones desde la ignorancia o la poca responsabilidad. La seguridad es uno de los elementos fundamentales en cualquier evento de gran magnitud que se celebre. Una administración seria y responsable nunca puede dejar de lado la seguridad o dejarla en manos del destino. Eso es igual a no cuidar la Semana Santa de Sevilla.

Una de las imágenes más tristes de la pasada Semana Santa fue ver durante la Madrugada las calles llenas de orines, precisamente por estar la mayoría de los bares y cafeterías cerrados.

Había urinarios en cinco puntos alrededor de la carrera oficial. Este año se van a aumentar en 30 unidades para cubrir estas necesidades. Emasesa también tendrá instalados puestos de agua en los puntos en los que los establecimientos no estén operativos por propia iniciativa hasta las 6 de la mañana, que es cuando pueden abrir. Este año tenemos otro escenario distinto y esperamos que esas calles con orines no se vuelvan a ver. Urinarios hay y esperamos que se utilicen para que no se repitan esas imágenes.

En mayo hay elecciones municipales y no sabemos qué pasará, por lo que, de momento, será su última Semana Santa como delegado de Fiestas Mayores. ¿Cuáles han sido los mejores y peores momentos de estos 8 años?

El peor, la Madrugada de 2017, cuando ocurrieron los últimos incidentes. Lo sufrí personalmente. Buenos momentos, todos. He podido compartir muchos momentos con las hermandades. Recibiendo mucho cariño. He participado en que la Semana Santa de hoy haya evolucionado satisfactoriamente con estas medidas de seguridad, buscando una celebración mejor y logrando que el protagonismo fundamental sea para las hermandades. Esa ha sido la tarea de este delegado siempre.

¿Qué le diría a la persona que le sustituya en el cargo?

Bueno, en principio está por ver que no sea yo el delegado de Fiestas Mayores el próximo año. Pero si así lo decidiera el alcalde, lo que le diría es que mime a las hermandades. Que las cuide, ya que realizan una labor fundamental en esta ciudad. Llegan donde las administraciones no lo hacemos y son santo y seña de Sevilla.