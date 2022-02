Manolo Cuervo: "Tàpies podría haber hecho un cartel de Semana Santa extraordinario"

El cartel de Manolo Cuervo anuncia desde el pasado sábado la inminente llegada de una nueva Semana Santa. El pintor, diseñador gráfico y cartelista nacido en Isla Cristina eligió al Cachorro de Triana como elemento principal de su obra, con una estampa de la Esperanza de Triana en la parte superior. Un acrílico de estilo "pop-art" que se identifica fácilmente con la obra de este artista afincado en Castilleja de la Cuesta.

Cuervo despuntó a primeros de los años 80, creando la imagen de grandes eventos culturales en Sevilla, tales como Cita en Sevilla, Festivales de Jazz, Festival de Itálica, Festival de Nueva Música y Festival New Age (Universidad de Sevilla), Expo 92, Rising Stars (Fundación Cajasol) o Territorio Sevilla. Su faceta como cartelista para el teatro es igualmente abundante, trabajando para numerosas compañías teatrales.

Ha participado en numerosas exposiciones, individuales y colectivas, tanto en España como en distintos países europeos. En Estados Unidos, podemos encontrar su obra en colecciones privadas y, como curiosidad, algunas obras suyas han aparecido en series de televisión norteamericanas como CSI Nueva York, Shake it up, Black-ish o Descolocados. En 2006 fue designado por el Ayuntamiento de Sevilla como cartelista de las Fiestas de Primavera.

Hablamos con este reconocido artista para conocer sus impresiones sobre la Semana Santa de Sevilla, sobre su cartel, y sobre la ciudad y su relación con el arte contemporáneo.

- No han sido pocos los artistas que han asegurado que Sevilla es una fuente de inspiración, ¿es cierto?

- A mi Sevilla me encanta, es una ciudad muy bonita para pasear. Es verdad que te da juego para trabajar.

- ¿Sevilla debería abrirse a nuevas expresiones artísticas o está bien así?

- No, necesita abrirse y muchísimo. Sevilla se quedó muy antigua y desfasada. Abrieron un Centro de Arte Contemporáneo que está muy apartado físicamente del sevillano y tampoco se promociona excesivamente como para que la gente vaya, no se hacen exposiciones grandiosas... Es verdad que estamos mucho más cerca, que hay más galerías institucionales, porque galerías comerciales hay muy pocas. Ahora se inaugura ARCO la semana que viene y galerías andaluzas creo que son tres las que van, y sevillanas son dos. Lo que es alucinante es que los Toros y la Semana Santa, que la gente de mi edad entendía que era lo más clásico, sean los que están impulsando el arte contemporáneo. Los carteles de Toros los están haciendo los mejores pintores del mundo. No gustarán, pero ya gustarán con el tiempo... Por lo menos los sevillanos empiezan a conocer obras de Julian Schnabel, de Alex Katz, de Larry Rivers... y en la Semana Santa está pasando más o menos lo mismo.

- Una definición de cartel.

- Creo que era Josep Renau quien decía que era "un grito en la pared". Un cartel tiene que ser atractivo para que te entre por los ojos. Que sea atractivo no quiere decir que sea bonito; atractivo puede ser un cartel de Tàpies, que podía haber hecho -ya el pobre no está aquí- un cartel para la Semana Santa extraordinario.

- ¿Por qué eligió al Cachorro para su cartel de Semana Santa?

- Ya había hecho tres vírgenes y me apetecía hacer un Cristo. Lo primero que pensé fue en el Cachorro. Tiene una talla muy bonita; de cuerpo entero es una preciosidad, la cara es muy expresiva, muy bonita. Aparte el Cachorro está lleno de leyendas, que a mí eso también me gusta mucho. Una cosa muy sevillana, como muy de Triana.

- Dígame alguna imagen icónica de la Semana Santa de Sevilla.

Creo que cualquiera puede serlo, desde las más clásicas hasta las más recientes, porque siguen teniendo ese tratamiento barroco de la época. Por supuesto que hay alguna que te gusta más que otra, pero no solo está el Cachorro y el Gran Poder, hay 20.000 cristos y vírgenes que pueden ser la imagen de la Semana Santa.

- ¿Cómo vive la Semana Santa y qué recuerdos tiene de ella?

- Ahora voy menos porque me canso, y al vivir en Castilleja me cuesta trabajo aparcar... He vivido los últimos veinticinco años en San Lorenzo, un sitio privilegiado para ver la Semana Santa, y veía algunas aunque no era de los que me mataba viendo cofradías. Tengo un recuerdo muy bonito de mi adolescencia, y creo que ese es el recuerdo de la Semana Santa de los sevillanos, primero porque salí 3 ó 4 años de nazareno en San Benito, cuando tenía 13 ó 14 años, y después porque con esa edad era cuando podías salir con tus amigos hasta más tarde... Para mi la Semana Santa la llevo muy unida a la adolescencia.

- ¿Escucha marchas de Semana Santa?

Hay marchas que son preciosas, lo que pasa es que la música de Semana Santa siempre la hemos tenido un poco apartada. Ha habido gente, como Manolo Imán, de Imán Califato Independiente, uno de los mejores guitarristas de España (si no el mejor), que ha hecho unas versiones increíbles; o el "Pájaro", con aquello que hizo con Silvio, el Rezaré; Juanjo Pizarro o Rafael Riqueni, que hizo un disco de marchas de Semana Santa que es una preciosidad.

- ¿Debería la Iglesia abrirse a otros estilos artísticos?

La Iglesia lleva ya muchos años haciendo cosas nuevas. En los años 70, cuando se hicieron estos barrios como el Polígono de San Pablo, las iglesias están llenas de imágenes muy modernas, a lo Henry Burr y al estilo de artistas muy de la época. Los 60 y los 70, que eso fue ayer prácticamente. Lo que sigue con el barroco es la Semana Santa, la Iglesia se ha actualizado.

- ¿Se ha atrevido todo lo que quería con este cartel?

- Nunca me han dicho lo que tengo que hacer. En Semana Santa no me he cortado, he hecho lo que he querido. Si a la gente le ha gustado pues bien, y si no pues lo siento muchísimo. Para el cartel de la Macarena hice lo que quería, para el cartel de la Hiniesta lo mismo y para Jerez también. Es verdad que con este cartel me he ido exigiendo a mi mismo. Cuando vi el cartel con aquella tipografía no me hacía mucha gracia, y volví a hacer el cartel con otra diferente. Lo de la estampita sabía que podía molestar a algunos, por la falta de costumbre. No es un collage, es prácticamente una estampita pegada en un cuadro. Eso lo hacían muchos pintores como Rauschenberg.

- ¿Es más interesante la cartelería de la Maestranza que la del Consejo de Hermandades?

Los carteles que está haciendo la Maestranza ahora mismo, te gusten o no te gusten, son de los mejores pintores del mundo, pero con diferencia; los que están exponiendo en las salas más importantes de todos los museos del mundo, no es una cosa local. Quien lo hizo el año pasado, Schnabel, es dios en arte; Larry Rivers, dios en arte; Alex Katz, hizo una cosa diferente a lo que él hacía; Francesco Clemente... Son artistas de primerísima. Esos son los que están haciendo los carteles de los Toros... Los de aquí (Semana Santa) los estamos haciendo algunos artistas locales, no se puede comparar.