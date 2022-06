Orfebrería Ramos trabajó para el desfile de Dior en Sevilla

El pasado jueves se celebró en la Plaza de España de Sevilla un importante desfile de moda de la marca parisina Christian Dior, para el que su directora creativa, Maria Grazia Chiuri, contó con la artesanía de distintos talleres de Sevilla, Andalucía y España.

El taller de Orfebrería Ramos elaboró una línea especial de joyas con temática de rosas de Granville para el Dior Cruise 2023. El orfebre Pedro Ramos Espinosa, habla en un vídeo publicado por la compañía francesa sobre la "pasión y el orgullo involucrados en producir las joyas" para este desfile.

Los hermanos Pedro y José Manuel siguen la senda de su padre, José Manuel Ramos de Rivas, fundador en 1977 de este prestigioso taller del que han salido innumerables piezas de orfebrería y joyería para hermandades y cofradías de distintos lugares del mapa.

Pedro Ramos Espinosa, of goldsmith atelier Orfebrería Ramos, discusses the passion and pride involved in producing the Granville rose-themed jewelry for the #DiorCruise 2023 https://t.co/T30qD0jBWj by Maria Grazia Chiuri show in Seville.© Alba Sotorra pic.twitter.com/xipAP6iNvn

La diseñadora manriqueña Ángeles Espinar, con más de seis décadas de experiencia y buen hacer en la elaboración de mantones y mantillas bordados a mano, también ha confeccionado varias piezas para la Dior. Esta artesana tiene en su haber la Medalla de Oro al Merito en Bellas Artes entre otras distinciones. "En el taller andaluz de Ángeles Espinar, las hábiles bordadoras trabajaron en la creación de mantones de Manila adornados para la presentación de Dior Cruise 2023", publica la marca francesa en sus redes sociales.

In the Andalusian atelier of @Angeles_Espinar, the highly skilled embroiderers worked on the creation of embellished Manila shawls for the unveiling of #DiorCruise 2023 https://t.co/fk4jshDFSV by Maria Grazia Chiuri. Stay tuned for the upcoming video.© Cristina Gomez Ruiz pic.twitter.com/NX4c9SyQmg