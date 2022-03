Semana Santa de Sevilla 2022: la eclosión del nazareno

Un hecho generalizado. La Semana Santa de 2022 será la del aumento generalizado en el número de nazarenos. No sólo la Madrugada del Viernes Santo tendrá un incremento significativo. En hermandades de otras jornadas ya se observa esa subida en las reservas de las papeletas de sitio. Las jornadas con mayores apreturas, además de la Madrugada, son el Domingo de Ramos o el Miércoles Santo. Pese a las necesidades de tiempo que tienen muchas hermandades se han dejado los cambios importantes para la próxima Semana Santa, como avanzó ayer este periódico. Está por ver si estas subidas se mantienen en el tiempo o si son coyunturales tras dos años en blanco.

Tras dos años sin procesiones en la calle, se prevé que el Domingo de Ramos se viva una explosión de júbilo y público en la calle ávido de ver cofradías. Es la jornada inaugural de la Semana Santa la más difícil de organizar. No sólo por la mayor presencia de personas en la calle o porque hay que testar el funcionamiento de todos los servicios municipales. También es un día complejo por los propios horarios y recorridos de las cofradías y por el elevado número de nazarenos que forman los cortejos.

Cualquier subida en las nóminas puede llevar consigo retrasos en una jornada que ya acaba bastante tarde, tanto en la carrera oficial, por dónde pasa el Amor con bastante poco público, como en las últimas entradas. Una de las hermandades más pobladas de la jornada es la de la Paz. La Hermandad del Porvenir empezará con su reparto de papeletas de manera presencial el próximo lunes, pero las reservas realizadas a través de internet ya muestran a las claras una subida importante: se han formalizado 1.100 papeletas, unas 300 más que en el año 2019. “Los números son más elevados, pero es cierto que nosotros hemos hecho mucho hincapié este año en que se hiciera la reserva on line, así evitamos las aglomeraciones en la casa de hermandad”, explica Vicente Flores, hermano mayor. Además, en el último cabildo de oficiales celebrado esta semana se ha dado de alta a 60 personas. Todos ellos podrían salir de nazarenos si así lo quisieran.

La Hermandad de la Paz contará este año con 61 minutos de tiempo de paso por carrera, cuatro más que en 2019, cuando se realizó el conteo de nazarenos. Ante una previsible subida de nazarenos en la jornada, Flores destaca el compromiso de las hermandades para cumplir con los horarios: “Tenemos que hacer todos el mayor esfuerzo. El número de nazarenos no es excusa para incumplir los horarios”. La Hermandad del Amor es otra de las más numerosas del Domingo de Ramos, si se suman los cortejos del paso de la Borriquita y el de ruán. Igualmente, esta cofradía, que fue la primera en abrir el periodo de reservas y solicitudes, ha notado un incremento de aproximadamente un 15% con respecto al último año. El lunes comenzará el reparto presencial y todo apunta a que las cifras podrían ser algo más elevadas que las del anterior Domingo de Ramos.

El Lunes Santo, desde el Santuario de Los Gitanos saldrá la Hermandad de la Redención, con más nazarenos que la última Semana Santa. Su hermano mayor, Manuel del Cuvillo, estima que se alcancen las 2.300 papeletas, incluyendo a nazarenos de cirio y resto del cortejo, teniendo en cuenta que en sólo dos días de reparto presencial se han emitido casi 700 y que el plazo termina dentro de dos semanas. Como dato, la corporación ha gestionado la adquisición de 139 túnicas nuevas para la próxima estación de penitencia.

Otra hermandad que lleva un gran número de hermanos es la del Cerro del Águila. Su hermano mayor, Manolo Zamora, destaca la animación que se vive entre sus hermanos, aunque el único dato objetivo que manejan por el momento es un 5% más en la reserva on line: “El lunes fue el primer día de reparto presencial y es verdad que hemos visto unas colas que no se daban en mucho tiempo. Nuestra reserva on line supone prácticamente el 80% de la cofradías, y ahí se ha subido”.

El Miércoles Santo es otro día complicado en cuanto a su organización. La Hermandad de San Bernardo es una de las más numerosas de la Semana Santa, junto con el Gran Poder, la Macarena y la Esperanza de Triana. Este año se aprobó en cabildo general la inclusión de la papeleta de sitio en la cuota de hermanos. Durante el periodo de reserva a través de internet se han recibido 533 solicitudes, lo que duplica los datos de 2019. El último Miércoles Santo esta cofradía puso en la calle un cortejo de 2.300 hermanos. Desde el próximo lunes, hasta el 1 de abril, se procederá al reparto de papeletas, con previsión de superar con creces esa cifra.

Por su parte, la Hermandad de la Sed comenzará el próximo lunes el reparto de papeletas de sitio de forma presencial. Esta corporación del Miércoles Santo cumplía 50 años en 2019. Esta efeméride, celebrada con una salida extraordinaria, ha venido acompañada de un aumento del número de hermanos, alcanzando actualmente los 4.100, aproximadamente. Durante el plazo de reserva de papeletas online se ha notado un ligero incremento con respecto al último año. Además, la hermandad ha gestionado la compra de varias decenas de túnicas nuevas. En 2019, esta cofradía puso en la calle a más de 2.000 hermanos.