Agenda cofradiera del lunes 23 de febrero, primero de Cuaresma

Primer lunes de Cuaresma en Sevilla y eso significa un evento ineludible: el Vía Crucis de las Cofradías hispalense, que preside este año el Santísimo Cristo de la Buena Muerte de la Hiniesta. Compartimos todos los detalles y el resto de actividades previstas para el día de hoy.

La Hiniesta. Vía Crucis de las Cofradías presidido por el Santísimo Cristo de la Buena Muerte. Salida a las 16:15 con el siguiente itinerario: Salida, Macasta, Sorda, Duque de Montemar, San Luis, Plaza del Señor de la Resurrección, Inocentes, San Blas, Infantes, Almirante Espinosa, Plaza de los Maldonados, Montesión, Conde de Torrejón, Alberto Lista, Saavedras, Plaza de San Martín, Cervantes, San Andrés, Daoiz, Orfila, Cuna, Plaza del Salvador, Entre Cárceles, Francisco Bruna, Plaza de San Francisco, Hernando Colón, Alemanes, Cardenal Carlos Amigo Vallejo y Plaza de la Virgen de los Reyes (19:35), con entrada por la Puerta de las Campanillas. Tras el rezo del Vía Crucis, regreso a San Julián a partir de las 21:30 con el siguiente itinerario: Puerta de las Campanillas, Plaza de la Virgen de los Reyes, Cardenal Amigo Vallejo, Alemanes, Contero, Argote de Molina, Francos, Cuesta del Rosario, Plaza de la Alfalfa, Odreros, Boteros, Sales y Ferré, Plaza del Cristo de Burgos (22:35), Doña María Coronel, Bustos Tavera, San Marcos (23:05), Vergara, Hiniesta, Lira, Duque Cornejo y entrada en la parroquia de San Julián, a las 23:50.

Vía Crucis de las Cofradías presidido por el Santísimo Cristo de la Buena Muerte. Salida a las 16:15 con el siguiente itinerario: Salida, Macasta, Sorda, Duque de Montemar, San Luis, Plaza del Señor de la Resurrección, Inocentes, San Blas, Infantes, Almirante Espinosa, Plaza de los Maldonados, Montesión, Conde de Torrejón, Alberto Lista, Saavedras, Plaza de San Martín, Cervantes, San Andrés, Daoiz, Orfila, Cuna, Plaza del Salvador, Entre Cárceles, Francisco Bruna, Plaza de San Francisco, Hernando Colón, Alemanes, Cardenal Carlos Amigo Vallejo y Plaza de la Virgen de los Reyes (19:35), con entrada por la Puerta de las Campanillas. Tras el rezo del Vía Crucis, regreso a San Julián a partir de las 21:30 con el siguiente itinerario: Puerta de las Campanillas, Plaza de la Virgen de los Reyes, Cardenal Amigo Vallejo, Alemanes, Contero, Argote de Molina, Francos, Cuesta del Rosario, Plaza de la Alfalfa, Odreros, Boteros, Sales y Ferré, Plaza del Cristo de Burgos (22:35), Doña María Coronel, Bustos Tavera, San Marcos (23:05), Vergara, Hiniesta, Lira, Duque Cornejo y entrada en la parroquia de San Julián, a las 23:50. Pasión y Muerte . A las 20:00, igualá de costaleros en los salones parroquiales del Buen Aire.

. A las 20:00, igualá de costaleros en los salones parroquiales del Buen Aire. El Cerro. De 10:00 a 13:30 y de 18:00 a 21:00, besapiés al Santísimo Cristo del Desamparo y Abandono. Misa a las 19:30.

De 10:00 a 13:30 y de 18:00 a 21:00, besapiés al Santísimo Cristo del Desamparo y Abandono. Misa a las 19:30. La Mortaja. Septenario doloroso a María Santísima de la Piedad a partir de las 20:00 predicado por don Alfonso Peña, párroco de San Ignacio de Loyola.

Septenario doloroso a María Santísima de la Piedad a partir de las 20:00 predicado por don Alfonso Peña, párroco de San Ignacio de Loyola. Cajasol . Exposición sobre Cayetano González, de 11:00 a 14:00 y de 18:00 a 21:00.

. Exposición sobre Cayetano González, de 11:00 a 14:00 y de 18:00 a 21:00. Ateneo . Exposición La Santa Faz revelada. El rostro y los vestigios. De 10:30 a 13:30 y de 17:30 a 20:30.

. Exposición La Santa Faz revelada. El rostro y los vestigios. De 10:30 a 13:30 y de 17:30 a 20:30. Distritos. A las 20:30, en la parroquia de San Ignacio de Loyola, Pregón del Distrito San Pablo y Santa Justa, a cargo de Carlos Ruiz González, componente de Cantores de Hispalis.