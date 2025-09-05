Agenda cofradiera del primer fin de semana de septiembre en Sevilla

Con la llegada del mes de septiembre el calendario cofradiero retoma definitivamente su pulso y las actividades y cultos se intensifican. En esta víspera del Día de la Natividad de la Virgen, muy destacado y presente en algunos puntos de la provincia, nuestras hermandades regresan a la rutina. Ya este próximo fin de semana contaremos con los primeros cultos externos, protagonizado especialmente por el rosario de la aurora de la Virgen de los Dolores que en este año reviste un carácter extraordinario. La dolorosa de Santos llegará hasta Padre Pío, para regresar en torno al mediodía a su barrio con banda de música. Además, la Virgen de la Aurora ha sido repuesta al culto, y permanecerá cerca de los fieles hasta el próximo lunes. Esta es la agenda de los próximos días en Sevilla.

Viernes

A las 21:00, triduo a Santa María de Consolación Madre de la Iglesia, predicando don Marcelino Manzano Vilches. La Resurrección . De 11:00 a 13:00 y de 19:00 a 20:30, veneración a la Virgen de la Aurora. A las 20:30, triduo predicado por fray José Manuel Granados, Prior del Convento del Buen Suceso de Sevilla.

. A las 20:00, solemne triduo a la Virgen de Guadalupe, predicado por don Manuel Cotrino, párroco de del Sagrario. Divina Pastora (Sta. Marina) . A las 21:00, en parroquia San Pedro, presentación del número especial del Boletín de las Cofradías de Sevilla dedicado a esta corporación.

Sábado

A las 20:30, solemne triduo a María Santísima del Dulce Nombre en sus Dolores y Compasión. Predicará don Manuel Orta Gotor, director del programa radiofónico “Palabra y Vida”, de Radio María. La Hiniesta. A las 21:00, solemne triduo a María Santísima de la Hiniesta Gloriosa. Predicará don Alfredo Morillo, párroco de Ntra. Sra. del Reposo y capellán de las Irlandesas.

A las 21:00, solemne triduo a María Santísima de la Hiniesta Gloriosa. Predicará don Alfredo Morillo, párroco de Ntra. Sra. del Reposo y capellán de las Irlandesas. La Sed . A las 21:00, triduo a Santa María de Consolación Madre de la Iglesia, predicando don Marcelino Manzano Vilches.

. A las 21:00, triduo a Santa María de Consolación Madre de la Iglesia, predicando don Marcelino Manzano Vilches. La Resurrección. De 19:00 a 20:30, veneración a la Virgen de la Aurora tras su restauración. A las 20:30, triduo predicado por fray José Manuel Granados, Prior del Convento del Buen Suceso de Sevilla.

De 19:00 a 20:30, veneración a la Virgen de la Aurora tras su restauración. A las 20:30, triduo predicado por fray José Manuel Granados, Prior del Convento del Buen Suceso de Sevilla. Guadalupe (San Buenaventura). A las 20:00, solemne triduo a la Virgen de Guadalupe, predicado por don Manuel Cotrino, párroco de del Sagrario.

A las 20:00, solemne triduo a la Virgen de Guadalupe, predicado por don Manuel Cotrino, párroco de del Sagrario. Divina Pastora (Sta. Marina). A las 19:00, en parroquia San Pedro, acto de imposición de la réplica de la medalla de la ciudad de Sevilla.

A las 19:00, en parroquia San Pedro, acto de imposición de la réplica de la medalla de la ciudad de Sevilla. Luz . A las 20:45, solemne triduo a la Virgen de la Luz. Predica don Pedro Antonio Lozano, capellán Castrense de las Fuerzas Armadas Españolas. Finalizará con procesión claustral.

. A las 20:45, solemne triduo a la Virgen de la Luz. Predica don Pedro Antonio Lozano, capellán Castrense de las Fuerzas Armadas Españolas. Finalizará con procesión claustral. Divina Pastora de Triana. A las 20:10 horas en la Real Parroquia de Señora Santa Ana, peregrinación con motivo del Año Jubilar de la Esperanza, concedido a la Hermandad Sacramental de la Esperanza de Triana.

Domingo