Agenda cofradiera del primer fin de semana de septiembre en Sevilla
Agenda
La Virgen de los Dolores llegará por primera vez hasta Padre Pío en su rosario de la aurora del domingo
La Virgen de la Aurora estará en veneración tras regresar de la restauración
El Amor reubica temporalmente a sus titulares por obras de limpieza en los retablos
Con la llegada del mes de septiembre el calendario cofradiero retoma definitivamente su pulso y las actividades y cultos se intensifican. En esta víspera del Día de la Natividad de la Virgen, muy destacado y presente en algunos puntos de la provincia, nuestras hermandades regresan a la rutina. Ya este próximo fin de semana contaremos con los primeros cultos externos, protagonizado especialmente por el rosario de la aurora de la Virgen de los Dolores que en este año reviste un carácter extraordinario. La dolorosa de Santos llegará hasta Padre Pío, para regresar en torno al mediodía a su barrio con banda de música. Además, la Virgen de la Aurora ha sido repuesta al culto, y permanecerá cerca de los fieles hasta el próximo lunes. Esta es la agenda de los próximos días en Sevilla.
Viernes
- Dulce Nombre (Bellavista). A las 20:30, solemne triduo a María Santísima del Dulce Nombre en sus Dolores y Compasión. Predicará don Manuel Orta Gotor, director del programa radiofónico “Palabra y Vida”, de Radio María.
- La Hiniesta. A las 21:00, solemne triduo a María Santísima de la Hiniesta Gloriosa. Predicará don Alfredo Morillo, párroco de Ntra. Sra. del Reposo y capellán de las Irlandesas.
- La Sed. A las 21:00, triduo a Santa María de Consolación Madre de la Iglesia, predicando don Marcelino Manzano Vilches.
- La Resurrección. De 11:00 a 13:00 y de 19:00 a 20:30, veneración a la Virgen de la Aurora. A las 20:30, triduo predicado por fray José Manuel Granados, Prior del Convento del Buen Suceso de Sevilla.
- Guadalupe (San Buenaventura). A las 20:00, solemne triduo a la Virgen de Guadalupe, predicado por don Manuel Cotrino, párroco de del Sagrario.
- Divina Pastora (Sta. Marina). A las 21:00, en parroquia San Pedro, presentación del número especial del Boletín de las Cofradías de Sevilla dedicado a esta corporación.
- Luz. A las 20:45, solemne triduo a la Virgen de la Luz. Predica don Pedro Antonio Lozano, capellán Castrense de las Fuerzas Armadas Españolas.
Sábado
- Dulce Nombre (Bellavista). A las 20:30, solemne triduo a María Santísima del Dulce Nombre en sus Dolores y Compasión. Predicará don Manuel Orta Gotor, director del programa radiofónico “Palabra y Vida”, de Radio María.
- La Hiniesta. A las 21:00, solemne triduo a María Santísima de la Hiniesta Gloriosa. Predicará don Alfredo Morillo, párroco de Ntra. Sra. del Reposo y capellán de las Irlandesas.
- La Sed. A las 21:00, triduo a Santa María de Consolación Madre de la Iglesia, predicando don Marcelino Manzano Vilches.
- La Resurrección. De 19:00 a 20:30, veneración a la Virgen de la Aurora tras su restauración. A las 20:30, triduo predicado por fray José Manuel Granados, Prior del Convento del Buen Suceso de Sevilla.
- Guadalupe (San Buenaventura). A las 20:00, solemne triduo a la Virgen de Guadalupe, predicado por don Manuel Cotrino, párroco de del Sagrario.
- Divina Pastora (Sta. Marina). A las 19:00, en parroquia San Pedro, acto de imposición de la réplica de la medalla de la ciudad de Sevilla.
- Luz. A las 20:45, solemne triduo a la Virgen de la Luz. Predica don Pedro Antonio Lozano, capellán Castrense de las Fuerzas Armadas Españolas. Finalizará con procesión claustral.
- Divina Pastora de Triana. A las 20:10 horas en la Real Parroquia de Señora Santa Ana, peregrinación con motivo del Año Jubilar de la Esperanza, concedido a la Hermandad Sacramental de la Esperanza de Triana.
Domingo
- El Cerro. A las 07:00, rosario de la aurora con la imagen de Nuestra Señora de los Dolores hacia Padre Pío con el siguiente itinerario: Afán de Ribera, Galicia, Coimbra, Doña Francisquita, La Calesera, Avenida de La Plata, Ronda de Padre Pío, Ronda de la Doctora Oeste y parroquia del Buen Pastor (09:30). A las 10:00, santa misa. Una vez celebrada la misa, a partir de las 11:00, traslado de regreso a su sede canónica por el siguiente itinerario: Ronda de la Doctora Oeste, Ronda de Padre Pío, Avenida de la Plata, La Calesera, Los Rosales, Fernando de Rojas, Virgen de Lourdes, Pedro de Valdivia, Ingeniero La Cierva, Los Gavilanes, Juan Talavera Heredia, Afán de Ribera, Nuestra Señora de los Dolores y entrada en el templo. Acompañará la Banda de Las Nieves de Olivares.
- Dulce Nombre (Bellavista). A las 13:00, función principal de instituto presidida por don Antonio María Godoy Domínguez, párroco del Sagrado Corazón de Jesús y director espiritual de esta Hermandad.
- La Hiniesta. A las 21:00, solemne triduo a María Santísima de la Hiniesta Gloriosa, estando la predicación a cargo de Alfredo Morilla Martínez, párroco de Ntra. Sra. del Reposo y capellán de las Irlandesas.
- La Sed. A las 21:00 h, triduo a Santa María de Consolación Madre de la Iglesia, ocupando la sagrada cátedra Marcelino Manzano Vilches.
- La Resurrección. De 19:00 a 20:30, veneración a la Virgen de la Aurora tras su restauración. A las 20:30, triduo predicado por fray José Manuel Granados, Prior del Convento del Buen Suceso de Sevilla. A su término, XL canto a la Virgen a cargo del hermano Manuel Ruiz Piqueras.
- Guadalupe (San Buenaventura). A las 12:00, solemne función principal de instituto presidida por fray Alfonso García Araya, ofm, guardián del Convento de San Buenaventura y director espiritual de la Hermandad.
- Divina Pastora (Sta. Marina). A las 20:00, en parroquia San Pedro, misa de hermandad y conmemoración de San Agustín.
- Luz. A las 11:00, función principal de instituto. Predicará don Juan José Sauco Torres, hermano y párroco de San Bartolomé y San Esteban, Rector de San Esteban y director espiritual de la Hermandad.
