Agenda cofradiera del segundo fin de semana de febrero en Sevilla

La ciudad se asoma irremediablemente a una nueva Cuaresma y en la atmósfera se respira ya otro aire de ilusión, expectación y gozo. Los altares se levantan como bellísimas estructuras efímeras que pasarán pronto a formar parte del recuerdo pero que significan el cumplimiento del rito y de la regla. Numerosas cofradías se preparan para desarrollar con toda la solemnidad posible los cultos propios de la época, aportando así una sensación de tiempo renovado. Por delante, varios días con infinidad de actos que son parte del calendario de la cuenta atrás: besapiés en Jesús Despojado, Los Negritos y la Exaltación, besamanos en San Lorenzo, el regreso del Cristo de las Tres Caídas en la mañana del domingo... Imprescindible anotar y disfrutar del, además, primer fin de semana sin rastro de inestabilidad tras unas semanas sin tregua.

Viernes

Siete Palabras . A las 19:30, Vía Crucis presidido por el Santísimo Cristo de las Siete Palabras con el siguiente itinerario: Cardenal Cisneros, Alfaqueque, Redes, Alfonso XII, Bailén, Miguel de Carvajal, plaza del Museo, Monsalves, Almirante Ulloa, Alfonso XII, Jesús de la Vera Cruz, Baños, Miguel del Cid y Cardenal Cisneros, con entrada sobre las 21:30.

Entrega del XV Olivo de plata al vestidor José Aguilar Hernández en la sala Chicarreros. El Cerro . A las 19:00, quinario en honor al Santísimo Cristo del Desamparo y Abandono. Preside don Alberto Jesús Campos Torres, miembro del equipo sacerdotal de las parroquias de La Blanca Paloma y Nuestra Señora de la Candelaria y adscrito a la Delegación Diocesana de Pastoral Universitaria.

. A las 20:15, conferencia Hermandad de los Panaderos. 425 años de historia a cargo de Antonio Mañes Manaute y posterior concierto de marchas en la Iglesia de la Misericordia a cargo de la banda de Música ‘Santa Ana’, que será presentado por Victor García-Rayo. El Calvario. A las 21:00, traslado del Santísimo Cristo del Calvario en solemne Vía Crucis por las naves de la parroquia hasta el altar de cultos.

A las 21:00, traslado del Santísimo Cristo del Calvario en solemne Vía Crucis por las naves de la parroquia hasta el altar de cultos. Esperanza de Triana . A las 20:30, solemne quinario al Santísimo Cristo de las Tres Caídas en la parroquia de Santa Ana, presidido por don Antonio Rodríguez Babío, delegado de Patrimonio de la Archidiócesis de Sevilla.

. A las 20:30, solemne quinario al Santísimo Cristo de las Tres Caídas en la parroquia de Santa Ana, presidido por don Antonio Rodríguez Babío, delegado de Patrimonio de la Archidiócesis de Sevilla. La Soledad (San Buenaventura). Tras la misa de hermandad, sobre las 21 horas, acto de la Exaltación de la saeta, presentado por la Escuela de Saetas de Sevilla.

Tras la misa de hermandad, sobre las 21 horas, acto de la Exaltación de la saeta, presentado por la Escuela de Saetas de Sevilla. La O. Solemne traslado al altar de quinario de Nuestro Padre Jesús Nazareno.

Solemne traslado al altar de quinario de Nuestro Padre Jesús Nazareno. San Isidoro. A las 20:30, solemne novena a Nuestro Padre Jesús de las Tres Caídas, predicando don Geraldino Pérez Chaves, párroco de San Ildefonso, Santiago y San Isidoro.

A las 20:30, solemne novena a Nuestro Padre Jesús de las Tres Caídas, predicando don Geraldino Pérez Chaves, párroco de San Ildefonso, Santiago y San Isidoro. Montserrat. A las 19:45, solemne quinario al Santísimo Cristo de la Conversión del Buen Ladrón. Predicará don Cristóbal Robledo Rodríguez, canónigo magistral de la Catedral de Huelva y rector del Santuario de Nuestra Señora de la Cinta.

A las 19:45, solemne quinario al Santísimo Cristo de la Conversión del Buen Ladrón. Predicará don Cristóbal Robledo Rodríguez, canónigo magistral de la Catedral de Huelva y rector del Santuario de Nuestra Señora de la Cinta. La Soledad (San Lorenzo). De 10:00 a 14:00 y de 17:30 a 19:30, besamanos a María Santísima en su Soledad.

De 10:00 a 14:00 y de 17:30 a 19:30, besamanos a María Santísima en su Soledad. Círculo Mercantil. De 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 horas exposición «La Sevilla que acontece. La ciudad y sus tradiciones», a beneficio de la Obra Social de la Hermandad de la Soledad de San Lorenzo.

Sábado

Jesús Despojado. De 11:00 a 14:30 y 17:00 a 20:30, solemne besapies a Nuestro Padre Jesús Despojado de sus Vestiduras en la capilla del Mayor Dolor.

Besamanos en honor de Nuestro Padre Jesús Cautivo y Rescado de 12:00 a 18:30. El Cerro. A las 19:00, quinario en honor al Santísimo Cristo del Desamparo y Abandono. Preside don Alberto Jesús Campos Torres, miembro del equipo sacerdotal de las parroquias de La Blanca Paloma y Nuestra Señora de la Candelaria y adscrito a la Delegación Diocesana de Pastoral Universitaria.

. Tras la misa en honor al Santísimo Cristo de la Misericordia, Meditación a cargo de Eduardo Salvador de Andrés Rodríguez, sobre las 21:15. Los Negritos. De 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00, besapiés en honor al Santísimo Cristo de la Fundación.

De 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00, besapiés en honor al Santísimo Cristo de la Fundación. La Exaltación. El Cristo de la Exaltación estará expuesta devoto besapiés. El horario será de 10:30 a 14:00 y de 17:00 a 20:15.

El Cristo de la Exaltación estará expuesta devoto besapiés. El horario será de 10:30 a 14:00 y de 17:00 a 20:15. Esperanza de Triana. A las 20:30, solemne quinario al Santísimo Cristo de las Tres Caídas en la parroquia de Santa Ana, presidido por don Antonio Rodríguez Babío, delegado de Patrimonio de la Archidiócesis de Sevilla.

. A las 20:00, misa de despedida de la Virgen del Carmen para su restauración. Círculo Mercantil. De 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 exposición «La Sevilla que acontece. La ciudad y sus tradiciones», a beneficio de la Obra Social de la Hermandad de la Soledad de San Lorenzo.

Domingo