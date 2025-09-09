Las Aguas presenta el diseño del nuevo llamador para el palio de la Virgen de Guadalupe

La hermandad de Las Aguas ha presentado, en este pasado 8 de septiembre, fecha estrechamente vinculada a la advocación de su dolorosa de Duarte, el diseño del nuevo llamador del paso de palio de la Virgen de Guadalupe, cuyo diseño corresponde al orfebre Ramón León y fue presentado en Cabildo de oficiales el pasado mes de julio.

"Inspirado en la profunda raíz extremeña de su advocación, este llamador es mucho más que una pieza de orfebrería: es un puente entre Cáceres y Sevilla, entre la sierra y el río, entre la fe heredada y la devoción que hoy mantenemos viva", señala la corporación, que ha agradecido a la familia anónima la donación del mismo.

Su diseño recoge la idea de incorporar en la entrecalle del paso de palio, en un lugar principal, como es éste, a la que es origen de la advocación de Guadalupe, la Virgen aparecida en Extremadura a orillas del río de dicho nombre. Por eso, "sobre el perfil ondulado de la moldura alta del respiradero, que hacía alusión al perfil de dicho río. Aparece la Virgen como lo hizo en este lugar en el siglo XIII. Amparada por ángeles y sobre la bola del mundo, aludiendo al carácter universal de su advocación, y rodeada de flores de jara, flor emblemática de Extremadura", abunda la descripción.

Su imagen irradia rayos dorados y se remata este resplandor por un marco a modo de ráfaga que permita el uso del llamador sin problemas. La base quedaría oculta por el perfil de la moldura del respiradero y resultaría a base de bolas, como en el resto de elementos del paso de palio, tales como varales y jarras de azucenas ya realizadas.