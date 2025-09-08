Concluye con éxito en el tratamiento de anoxia a la Macarena

Los devotos visitan la Macarena antes de su retirada del culto para la restauración.

El tratamiento de anoxia aplicado a la Virgen de la Esperanza Macarena ha concluido con éxito estehoy lunes, 8 de septiembre, según los plazos previstos. La intervención, realizada por la empresa especializada Samitech bajo la supervisión del conservador restaurador Pedro Manzano, "representa un paso fundamental en el proceso de restauración de la Sagrada Imagen", según ha informado la hermandad en un comunicado.

Durante 24 días, la Macarena ha permanecido en una burbuja de tratamiento con una concentración de oxígeno del 0,00%, un nivel alcanzado entre las primeras 24 y 36 horas del inicio del proceso. Tras ser extraída de la burbuja, técnicos de Samitech y Pedro Manzano, en presencia de la junta de gobierno, verificaron su estado.

Roberto Fernández Ramos, director técnico de Samitech, ha calificado el tratamiento como "un éxito de principio a fin", destacando que se ha desarrollado "según lo esperado" y cumpliendo "los plazos previstos". Samitech ha asegurado, desde el punto de vista biológico, que cualquier forma de vida dependiente del oxígeno ha sido eliminada definitivamente de la imagen.

La gráfica facilitada por la hermandad. / M. G.

Además, se ha confirmado físicamente que la integridad de la imagen no ha sido alterada y que no existe ninguna variación estética con respecto al momento inicial del tratamiento de anoxia.

Por su parte, Pedro Manzano, quien supervisó y monitorizó todo el proceso, también calificó el tratamiento de "exitoso", resaltando que se completó el ciclo previsto de 24 días de anoxia sin incidentes. Manzano coincide con los técnicos de Samitech en la certeza de que los resultados son óptimos y permiten dar por concluida esta fase inicial de la restauración.

Manzano explicando para el canal de la Macarena el proceso de anoxia / Hermandad

Con la fase de anoxia finalizada, la restauración de la Macarena entra ahora en una nueva etapa centrada en las necesidades estructurales de la imagen, tras detectarse deficiencias mediante pruebas diagnósticas.

Los trabajos en esta fase se enfocarán en la desunión de las piezas en el lado izquierdo de la mascarilla y en la intervención sobre un nudo desestructurado identificado en los estudios de imágenes médicas en la zona posterior de la espalda de la Sagrada Imagen. Asimismo, el restaurador verificará el estado de aquellos puntos de la estructura que no fueron alcanzados por el tomógrafo ni por las pruebas realizadas sobre el material lígneo.