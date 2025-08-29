Qué es la anoxia: el procedimiento al que se está sometiendo la imagen de la Virgen de la Esperanza Macarena

La imagen de la Virgen de la Esperanza se encuentra todavía en la primera fase de un innovador proceso de restauración, conocido como anoxia. Por el momento, todo avanza "de manera óptima y siguiendo los plazos previstos", según ha informado a través de un comunicado oficial la propia Hermandad de la Macarena. Ahora bien, ¿en qué consiste exactamente este procedimiento?

La empresa Samitech, referente del sector y con un alto componente tecnológico, es la encargada de llevar a cabo la restauración. De hecho, destaca por su potencial en I+D y ha patentado el tratamiento Smart Anoxia, que ya ha sido utilizado por una gran cantidad de instituciones privadas y organismos públicos.

Smart Anoxia, el innovador y respetuoso proceso de restauración

En lo que respecta a la conservación de arte y documentos históricos, "la anoxia se utiliza para erradicar plagas que podrían dañar estas piezas valiosas sin recurrir a productos químicos corrosivos", explican desde Samitech. A partir de ahí, la propia corporación religiosa profundiza en este concepto: "no utiliza gases biocidas, sino que se basa en consumir totalmente el oxígeno contenido en la burbuja de tratamiento"; es decir, el CO2 localizado en un contenedor hermético.

En concreto, este proceso provoca la extinción de posibles plagas de insectos, ya sea por asfixia o por deshidratación. Para lograr este fin, ofrece numerosas ventajas. Entre ellas, "permite la monitorización continua —cada 10 minutos se actualiza— de los niveles de oxígeno, temperatura y humedad; y posibilita construir la burbuja de tratamiento en las dependencias de la Hermandad, sin necesidad de desplazar a la Sagrada Imagen fuera de la Basílica". Por lo tanto, hablamos de un tratamiento "absolutamente seguro", que no daña ni altera a la pieza.

¿Cómo se desarrolla la anoxia sobre la imagen de la Hermandad de la Macarena?

"La anoxia, como principio, ha allanado el camino para un futuro donde la preservación y el control de plagas van de la mano, sin comprometer la salud del ecosistema", argumenta la compañía tecnológica sobre un proceso que está marcando un punto de inflexión en la conservación del patrimonio artístico. Pero ¿por qué se está realizando este proceso sobre la Imagen de la Virgen de la Esperanza Macarena.

Resulta que el informe previo a la restauración reveló una serie de patologías en el soporte de la Imagen: la presencia de galerías provocadas por ataques de dos tipos de insectos xilófagos; un clavo insertado en un nudo de la madera, a la altura de la espalda, que presenta indicios de alteración por la proliferación de hongos; y una separación de ensambles en la mascarilla y una fisura en la sien derecha.

Esta primera fase del tratamiento abarcará un período de 24 días, según le han comunicado los técnicos de Semitech a la Hermandad, pues se estima que este es el tiempo suficiente para que el tratamiento de anoxia sea efectivo. "Este período garantiza la eliminación total de organismos xilófagos, incluso los que estén localizados en grietas o galerías en el interior de la madera", concluye la Macarena.