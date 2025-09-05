La Delegación Diocesana de Patrimonio visita la Macarena para conocer el estado de la restauración
Restauración
Don Antonio Rodríguez Babío se desplaza hasta la Basílica para conocer de primera mano el tratamiento de anoxia sobre la Virgen
Todo marcha según los plazos previstos y se desarrolla "de manera óptima"
El delegado diocesano de Patrimonio Cultural, don Antonio Rodríguez Babío, ha visitado en estas últimas horas la Basílica de la Macarena -a invitación de la propia hermandad- para conocer in situ y de primera mano todos los detalles del tratamiento de anoxia que se le está practicando a la Virgen de la Esperanza. El conservador restaurador Pedro Manzano "ha explicado al delegado diocesano que dicho tratamiento se está desarrollando de manera óptima y según los plazos previstos", señala la corporación, recordando que Babío forma parte de la comisión de supervisión y seguimiento que se confeccionó a tal efecto.
Acompañado por el Rector y Director Espiritual de la Hermandad, el Hermano Mayor, la Junta de Gobierno y el propio Pedro Manzano, el delegado diocesano de patrimonio "ha visitado la estancia donde permanece la Virgen. Allí, se le ha informado pormenorizadamente acerca del tratamiento Smart Anoxia, totalmente seguro y basado en consumir totalmente el oxígeno contenido en la burbuja de tratamiento para garantizar la extinción de posibles plagas de insector por asfixia y deshidratación", abunda.
Como ya explicó la hermandad a sus hermanos, "este tratamiento de vanguardia permite la monitorización continua -cada 10 minutos se actualiza- de los niveles de oxígeno, temperatura y humedad en el interior de la burbuja. En este sentido, el delegado diocesano ha conocido que el pasado día 15 de agosto se alcanzó una concentración del 0,00% de oxígeno en el interior de la burbuja y que la temperatura se encuentra en un nivel adecuado así como la humedad estabilizada", finaliza.
