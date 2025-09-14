Las Aguas presenta la recuperación de la antigua saya de "las cadenas" en San Jacinto

Mañana gozosa y de felicitaciones en la calle Pagés del Corro. La hermandad de Las Aguas ha celebrado este domingo en su templo fundacional, en San Jacinto, y con los titulares ya dispuestos sobre el paso de misterio, la solemne función en honor a la Santa Cruz y la Virgen del Mayor Dolor, culto de regla que en esta ocasión se ha desarrollado de manera extraordinaria en esta iglesia, tras el traslado de las imágenes a Triana este pasado viernes.

Al término de dicha función, que comenzó a las 13:00 horas, la corporación ha presentado algunos de los estrenos y donaciones enmarcados en el 275 aniversario fundacional, efemérides que alcanza en estos días su punto álgido. En este sentido, hace unos minutos se ha conocido la recuperación de la primitiva saya de "las cadenas", perdida en el incendio de 1942 . La nueva pieza cuenta con diseño de Javier Sánchez de los Reyes y ha sido ejecutada en el taller de Joaquín Salcedo, y sigue fielmente las líneas de la original (adaptándola naturalmente a las dimensiones de la actual dolorosa). La intención es que la porte la Virgen del Mayor Dolor el próximo 19 de septiembre en la salida extraordinaria.

La citada saya fue contratada en 1903 con Concepción Peláez, una bordadora de la que realmente se conoce poco, tan solo que a finales del XIX contrató con la hermandad de la Soledad de Alcalá del Río la ejecución del manto de la Virgen, "con magníficos bordados de técnicas propias de las Antúnez y diseño de Manuel Jesús Beltrán, con lo cual es muy posible que fuese una buena oficiala del taller de las Antúnez, aunque sin descartar su participación en el de Patrocinio López, que fue el de mayor producción y relevancia en el tercer cuarto del XIX", señalaba Sánchez de los Reyes.

El dibujo de la prenda "es posible que fuese de Antonio Amián, dibujante con obra muy desconocida por no estar firmada que trabajó mucho para estas bordadoras "periféricas", que estilizaba y alargaba mucho los picos de las hojas, aunque tampoco es del todo descartable que fuese del propio Manuel Jesús Beltrán", apostilla de los Reyes. Se denomina de "las cadenas" por el diseño que originalmente presentaba, y que va en consonancia con otras piezas que realizó para la cofradía de San Jacinto, como el mantolín de San Juan, que hoy se conserva pero muy modificado. También ha sido presentado el guion de San Jacinto, realizado por Joaquín Salcedo.