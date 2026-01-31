Alianza profesional histórica entre imaginero y restauradora para intervenir al Dulce Nombre de la Salle

Una circunstancia diríamos que inédita en el universo de la restauración cofradiera. La Asociación de fieles de Madre de Dios del Dulce Nombre de la Salle ha anunciado que su conjunto titular, la Virgen del Dulce Nombre, será intervenido por la restauradora Sheila Criado, pero con una novedad de excepción: el equipo multidisciplinar para estos trabajos contará también con la presencia del propio autor, Miguel Bejarano.

Tras llegar a un acuerdo "de cooperación y colaboración conjunta, ambos profesionales trabajarán codo con codo en la intervención de la Santísima Virgen", un caso muy particular, por no decir inédito, o que al menos no haya trascendido en ocasiones anteriores. "Esto supone una alianza innovadora en el ámbito artístico y cabe destacar el buen hacer de ambos profesionales y el amor hacia el patrimonio, uniendo ambas profesiones que a lo largo de los años siempre ha sido noticia por ser algo inviable de trabajar al unísono".

La excepcionalidad de esta unión radica en que no existe apenas constancia de que un imaginero y un restaurador hayan trabajado al alimón en la restauración de una imagen. Sí resulta más común que un autor sea el encargado también de ejecutar restauraciones o intervenciones sobre sus propias tallas, como actualmente está ocurriendo con el Santísimo Cristo de la Buena Muerte por Navarro Arteaga, o la que practicó Álvarez Duarte a su Virgen de Guadalupe hace ya más de una década. El único caso relativamente similar al que pudiéramos encontrarle remotas analogías es la restauración que se realizó a la Virgen de la Soledad de Los Servitas, en 2019, cuando Dubé de Luque y Dubé Herdugo, padre e hijo, trabajaron también en dicha empresa, si bien esta imagen fue realizada por Castillo en 1966, aunque profundamente remodelada meses después por el propio Luque.

Un trabajo "exhaustivo"

Sea como fuere, con esta histórica colaboración, la restauradora Sheila Criado y el escultor-imaginero Miguel Bejarano tendrán un seguimiento exhaustivo de la imagen y compaginarán el respeto total al original del autor y los conocimientos de cómo se hizo la Virgen, con el fin de obtener como resultado unos trabajos óptimos donde la intervención será conservar la huella del autor sin modificar nada.

La Imagen de Madre de Dios del Dulce Nombre ha sido estudiada exhaustivamente mediante un complejo análisis de Radiografías y TAC realizadas al conjunto en los centros radiológicos de la Resolana. A continuación los trabajos constarán de un tratamiento de Anoxia a la Imagen de la Virgen y tratamientos pertinentes para sanear los desgastes por el paso del tiempo propios de los treinta años que cumple la imagen.

"Con gran agrado la asociación muestra su felicidad por dicho acuerdo y con ansias esperan ver los resultados de la intervención realizada por estos grandes profesionales, quienes han demostrado su amor al arte con el compañerismo entre ambos", señala la corporación.