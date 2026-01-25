El Amor inaugura su nueva y tan esperada casa de hermandad

El arzobispo de Sevilla, don José Ángel Saiz Meneses, ha bendecido en la mañana de este sábado la nueva casa hermandad de la cofradía del Amor, uno de los proyectos patrimoniales más ambiciosos y anhelados de la corporación en su historia reciente. El inmueble se encuentra en la Cuesta del Rosario, toda vez han culminado las obras de adecuación, prolongadas durante los dos últimos años.

Con fachada a Cuesta del Rosario n°5 y Plaza Jesús de la Pasión n°7, la nueva casa dispone de una superficie construida de 572 metros cuadrados, distribuidos en varias plantas. Sobre el sótano y almacén se dispone la planta baja y de entrada al edificio, al que se accederá por la Cuesta del Rosario, formada por una zona de recepción y otra expositiva, donde llama la atención la disposición de los pasos de la Sagrada Entrada en Jerusalén, el del Santísimo Cristo del Amor y el techo de palio y el manto procesional de Nuestra Señora del Socorro, con la posibilidad de que puedan ser visitados por el público con facilidad, sin interferir al resto de actividades de la casa de hermandad.

Detalle del interior de la casa hermandad / Hermandad

Subiendo a la primera planta "nos encontramos la zona para el fomento y crecimiento de la vida de hermandad, formada fundamentalmente por dos amplios espacios: un salón multiusos con capacidad para 50 asistentes y un patio interior cubierto con una montera acristalada. El primero, destinado a actos, conferencias, charlas formativas y reuniones, y el segundo fundamentalmente para la vida de convivencia de la Hermandad", indica la cofradía.

Las tareas administrativas, de formación, de caridad, y de atención personalizada a los hermanos se desarrollarán en la segunda planta. Dispone de varios espacios: despacho institucional, zona de mayordomía y de secretaría, y otro despacho amplio para usos múltiples, atención social y reuniones de formación.

Las nuevas dependencias se completan con una amplia terraza con unas privilegiadas vistas a la zona trasera de la Iglesia Colegial del Salvador. Por su independencia y por la posibilidad de incorporar la terraza para las habituales tareas de limpieza, este ático de destinará a las labores de priostía.

Una casa para una cofradía en crecimiento

La hermandad culmina así uno de los proyectos "más significativos e ilusionantes en las últimas décadas: el de erigir una nueva Casa de Hermandad en un enclave privilegiado, muy cercano a nuestra sede canónica de la Colegial del Salvador, y con unas características acordes a la dimensión de nuestro cuerpo de hermanos, a nuestro rico patrimonio y al crecimiento experimentado por nuestra corporación en los últimos años", abunda.

Al acto han asistido el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, el delegado de Defensa en Andalucía, el coronel Ignacio Rosales de Salamanca, el deán-presidente del Cabildo Catedral de Sevilla, Francisco José Ortiz, el presidente del Consejo de Cofradías, Francisco Vélez, así como los hermanos mayores de las hermandades de la Colegial del Salvador y la parroquia de San Isidoro. Asimismo, han estado presentes los responsables de G2 Arquitectura, estudio encargado de la rehabilitación del inmueble.

Tras el rito de la bendición, el arzobispo ha procedido a descubrir una placa conmemorativa que perpetúa la memoria de este histórico acto y que reza as “Archicofradía del Santísimo Cristo del Amor. A Dios por el Amor. El Excmo. y Rvdmo. Sr. Arzobispo de Sevilla, D. José Ángel Saiz Meneses, bendijo esta casa de hermandad, siendo Hermano Mayor Juan Cruzado Candau, realizada gracias al esfuerzo y generosidad de hermanos y devotos. Sevilla, 24 de enero de 2026”.