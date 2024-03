Una anécdota con un nazareno le pone mucho humor al Lunes Santo en Sevilla

La Semana Santa de Sevilla siempre trae consigo muchos momentos memorables y anécdotas y es que siempre suceden algún tipo de hechos que hace de esta semana algo único. Según aparece en el perfil del influencer sevillano @ranciogram, una seguidora le ha escrito para contarle uno de estos momentos mágicos que vivió durante la jornada del Lunes Santo mientras estaba viendo la procesión de Las Aguas.

El mensaje privado que le escribe esta usuaria, @lolanadi, al influencer sevillano relata la historia que vivió este Lunes Santo en Sevilla mientras estaba viendo la estación de penitencia de una de las pocas cofradías que pudieron salir en esa jornada, Las Aguas. El texto dice así: "Buenas noches Julio, no he hecho foto para guardar la privacidad...Pero quería decirte que hoy viendo Las Aguas, por la calle San Tomás, un nazareno me dio una estampa, me la guardé en el bolsillo, pero me resultó muy raro que las estampa fuese muy rígida. Cuando la saqué para verla era una tarjeta Visa de CaixaBank, he tenido que salir corriendo a buscar al nazareno. Todavía nos estamos riendo, todas las personas de alrededor me han animado a contártelo".

La publicación ha tenido una gran repercusión y es que esta historia podría haber acabado con un final menos feliz si la mujer no se da cuenta de que la estampita era en realidad una tarjeta bancaria. El pobre nazareno habría llegado a su casa y se habría dado cuenta de que habría perdido este preciado objeto que llevaba junto a las estampitas que suelen repartir.

Como es habitual, los comentarios de la publicación de @ranciogram, se han tomado este anécdota como lo que es, un hecho puntual gracioso que por suerte no supuso ningún drama para el nazareno que iba haciendo su estación de penitencia. Algunos de los comentarios más destacados son: "El nazareno es Pablo Motos y la tarjeta es la de El Hormiguero"; "Ese nazareno me representa"; "quería invitarla a su cuenta de la feria por anticipado"; "Ya ni por bizum…la tarjeta directamente. Muy generoso"; "No sabía que Amancio ortega fuese de las aguas"; "Yo una vez di mi DNI! Vinieron pronto a devolvérmelo, esos bolsillos debajo de las túnicas... ni Doraemon!".